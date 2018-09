Apfelernte Äpfel finden nur schwer Abnehmer

Allmendingen, Munderkingen / Jana Zahner, Bernhard Raidt

Viele, viele Äpfel gibt es in diesem Jahr. Die Rekordernte bereitet gar manches unerwartete Problem: So konnten bei der Baywa Munderkingen in der vergangenen Woche von Montag bis Donnerstag kein Obst mehr abgegeben werden. „Wir sind mit dem Pressen nicht mehr hinterher gekommen und es ist sehr schwierig, Abnehmer zu finden“, sagt Winfried Baur, Betriebsleiter bei Baywa Munderkingen. Gleiches sei ihm von anderen Händlern aus der Umgebung berichtet worden, sagt er. Zahlreiche Obstbaumbesitzer hatten angesichts der spätsommerlichen Hitze Anfang September Probleme, ihre Ernte zu lagern und frisch zu halten.

Angesichts des Aufnahmestopps bei Baywa ist die Neumühle Fetzer in Rottenacker zwar von einem Ansturm überrascht worden. Trotzdem könne man die Lieferungen gut bewältigen, sagt Büromitarbeiterin Marion Weiß. Auch Renate Allgaier, Prokuristin bei Agrarhandel Allgaier in Allmendingen nimmt nach wie vor Äpfel an. „Wir haben mit der großen Menge gerechnet und uns rechtzeitig darauf eingestellt“, sagt Allgaier. Bis zu 180 Fahrzeuge fahren pro Tag beim Unternehmen in Allmendingen vor, um Obst abzuliefern. Dazu gehört auch Raphael Pianezzola aus Schmiechen. Zwei Tage lang hat er mit seinem Vater die Äpfel gesammelt, die er jetzt bei Allgaier abliefert. „Wir sind damit jetzt fertig für dieses Jahr. Einige Äpfel haben wir für die Pferde aufbewahrt“, sagt er. Nebenan schaufeln Patrick und Regina Schach aus Altheim die Äpfel vom Anhänger. „Wir werden noch ein paar Mal kommen müssen“, sagt sie. 15 Apfelbäume besitzen sie, gepflanzt hat sie schon der Großvater.

Das ist auch bei Helmut Schönle aus Erbach so. Gleich 30 Hochstämme stehen in seinem Garten. Die ganze Familie hilft bei der Ernte mit. Schönle hat ein Bio-Zertifikat für seine Äpfel. Das zahlt sich aus, mindestens zehn Euro mehr für den Doppelzentner werden dann gezahlt. Allerdings braucht es eine gewisse Zahl an Bäumen, um ein solches Zertifikat zu erhalten. Unglaublich viel Obst gebe es dieses Jahr, sagt Schönle – ganz im Gegensatz zum vergangenen Jahr.

Das bestätigt auch Karl Allgaier: Bereits 2200 Tonnen Äpfel wurden in diesem Jahr an die Firma geliefert – im vergangenen Jahr mit der Frostperiode waren es gerade mal 200 Tonnen. Viel früher dran sei die Ernte in diesem Jahr auch. Die Firma Allgaier presst die Äpfel nicht selbst, sondern liefert sie an Safthersteller.

Nicht gleich alles vom Baum

Baywa-Betriebsleiter Baur kann nicht ausschließen, dass er in den nächsten Wochen erneut Apfellieferungen abweisen muss. Er empfiehlt den Obstbaumbesitzern, nicht alles auf einmal von den Bäumen zu holen. In jedem Fall solle man vor der Anlieferung beim Händler anrufen und abklären, ob derzeit Obst angenommen werden könne, rät Baur.