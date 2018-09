Gemeinderat Änderung der Satzung zur Wasserverbrauchsgebühr

Lauterach / Maria Bloching

Weil die Gemeinde bei der Bemessung der Wassergebühr die tatsächlich entstandenen Kosten im Auge behalten muss, wie Markus Mussotter von der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen erklärte, ging es im Gemeinderat Lauterach nun um die Senkung der Verbrauchsgebühr von bisher 2,80 Euro je Kubikmeter. Denn im Vorjahr war laut Rechnungsergebnis 2017 ein Plus von rund 70 000 Euro entstanden. Die angekündigte Senkung hat bei den Bürgern für Irritationen gesorgt, war doch die deutliche Erhöhung erst zum 1. Januar 2016 festgelegt worden. Damals sei davon ausgegangen worden, dass sich die Struktur der Wasserversorgung – etwa mit einem Anschluss an die Bussen-Wasserversorgungsgruppe – zeitnah ändere und auch die notwendige Sanierung der Leitung von Lauterach nach Neuburg als Unterhaltungsaufwand in Höhe von rund 150 000 Euro anstehe. Beides konnte noch nicht umgesetzt werden.

„2,80 Euro je Kubikmeter sind momentan deshalb zu viel“, sagte Mussotter. Der Gewinn müsse innerhalb von fünf Jahren zurückvergütet werden. Und da die Sanierung der Leitung von Lauterach nach Neuburg nun wohl doch förderfähig sei, werde sie aus der Unterhaltung heraus und in die Investitionen hineingenommen. Die Senkung der Gebühren auf 2,62 Euro je Kubikmeter erfolgt rückwirkend zum 1. September 2018. Dieser Preis sei dann auch maßgebend für den Förderantrag in Bezug auf die Sanierung der Leitung Lauterach-Neuburg, der bis zum 30. September einzureichen ist.

Die Genehmigung zur Wasser­entnahme an der Quelle Bösch­äcker läuft zum Jahresende aus und muss verlängert werden. Die Verwaltung hat das Ingenieurbüro Schranz damit beauftragt.

Breitbandausbau geplant

Lauterach bereitet derzeit das Ausschreibungsverfahren für den Breitbandausbau vor, der 2019 beginnen soll. Allerdings befürchtet Bürgermeister Bernhard Ritzler Verzögerungen: „Das Arbeitsaufkommen ist sehr groß und das Material ist knapp. Lauterach hat eine große Markung und es muss eine lange Strecke bewältigt werden.“ Es sollen Synergieeffekte beim Mitverlegen von Leerrohren genutzt werden.

Für das Rohrnetz und die Hydraulikschächte sind Unterhaltungskosten in Höhe von 7163 Euro angefallen und für den Bauhof wurden neue Absperrmaterialien für 1800 Euro angeschafft. Die Beteiligung der Gemeinde Lauterach an der Biosphärenverwaltung war mit 6378 Euro fällig. Die Hälfte davon trägt der Alb-Donau-Kreis, so dass die Gemeinde rund 3150 Euro zu leisten hat