Ganz pünktlich zum Start der Krippensaison zeigt sich das Krippenmuseum in Oberstadion in einem neuen, schicken Gewand: Der Besucher wird in einem veränderten Kassen- und Garderobenbereich empfangen. Bequeme Stühle und ein Echtholztisch laden zum Verweilen bei einer Tasse Kaffee vor oder nach dem Museumsbesuch ein. Neben der Dauerausstellung mit kunstvoll gestalteten Krippen ist auch die aktuelle Sonderausstellung „Krippenvielfalt in Deutschland in drei Jahrhunderten“ zu sehen.

Große Krippenszenen mit raffinierten Lichteffekten

Verstaubte Krippenkunst sucht man hier vergebens: Eine moderne Präsentation von aktuellen Krippen überrascht die Besucher. Die Künstler aus Deutschland, Österreich und Italien haben zum Teil sehr große Krippenszenen gestaltet. Aufwendig und handwerklich extrem hochwertige Figuren sind in detailreichen Krippendioramen kunstvoll inszeniert. Mit raffinierten Lichteffekten werden diese in Szene gesetzt. Ergänzt werden die Präsentationen der Krippenszenen zum Teil durch aufwendige Toneinspielungen.

Dreharbeiten in Oberstadion

Das lockte jüngst das Fernsehen in die Gemeinde: In der vergangenen Woche drehte der Südwest­rundfunk für seine Reisereportage „Die große Expedition in die Heimat – Adventszauber in Oberschwaben“. Die Sendung führt die drei SWR-Moderatoren Annette Krause, Anna Lena Dörr und Steffen König von Oberstadion über Bad Waldsee und Tettnang bis nach Missen-Wilhams.

In Oberstadion bewundert Steffen König bei einer Führung durch Museumsleiterin Monika Traub die über 100 ausgestellten Krippen. Begleitet wird er von den Kindern der örtlichen Kindertagesstätte St. Josef. Weitere Stationen der Reportage sind unter anderem bei dem Pferdetrainer und Direktor des „Ravensburger Weihnachtscircus“ Elmar Kretz, beim Harfenorchester in Tettnang, bei den Franziskanerschwestern im Kloster Reute sowie bei Schafzüchter Johannes Kieble in Bergatreute.

Ausstrahlung der Sendung erstmals am Freitag

Erstmals im Fernsehen zu sehen ist die Sendung am Freitag, 6. Dezember, von 20.15 bis 21.45 Uhr im SWR. Wer es gar nicht erwarten kann, kann aber bereits am Donnerstag von 16 Uhr an einen ersten Blick auf die Reise durch die Region werfen: Ab diesem Zeitpunkt ist die Sendung in der ARD-Mediathek unter ardmediathek.de zu finden. In seiner Ankündigung verspricht der Südwestrundfunk „Vorweihnachtliches für alle Sinne“ – und dazu „viele besondere Geschichten und Aktionen“ von und mit den Menschen aus der Region Oberschwaben. Dazu gibt es Musik unter anderem mit den legendären Dialekt-Rockern von „Pommfritz“ aus Ochsenhausen.