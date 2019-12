Das Cafe Tiffany’s und Fotostudio Emmenlauer haben für den Sozialfonds „Bürger für Bürger“ Warengutscheine und ein Fotoshooting gesponsert. Am Nikolaustag befindet sich hinter dem Türchen mit der Nummer 6 ein Gutschein für das Fotoatelier Emmenlauer in Öpfingen, gewonnen hat der Adventsloskalender mit der Nummer 1382. Je ein Warengutschein im Wert von je 20 Euro entfällt auf die Losnummern 1525, 2231, 2237, 2479 und 2820. Ausgabe der Gewinne in der Redaktion der SÜDWEST PRESSE gegen Vorlage des Original-Kalenders.

Die Gewinnzahlen sind auch online unter www.swp.de/adventslosehingen abzurufen.