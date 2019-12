Preise gibt es auch am 3. Dezember für einige Besitzer des Adventsloskalenders. Hinter dem Türchen mit der Nummer 3 verbergen sich fünf City-Einkaufsgutscheine der Donau-Iller-Bank im Wert von je 50 Euro, gespendet für den Sozialfonds „Bürger für Bürger“. Gewonnen haben die Kalendernummern: 0971, 1169, 1222, 1796 und 1922 (alle Zahlen ohne Gewähr).

Die Gewinne können gegen Vorlage des Original-Kalenders montags bis freitags, jeweils von 9-12 und 13-17 Uhr in der Redaktion der SÜDWEST PRESSE am Marktplatz in Ehingen abgeholt werden. Alle Gewinnerzahlen werden auch unter swp.de/ehingen veröffentlicht.

Alle Gewinnzahlen des Adventsloskalenders gibt es unter www.swp.de/adventslosehingen