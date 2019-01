Aus der Partnerstadt Adventsbrauch in der Partnerstadt Esztergom

Adventsbrauch in der Partnerstadt Esztergom

Esztergom / Judit Szendy

Auf dem Hauptplatz von Esztergom, der Ehinger Partnerstadt in Ungarn, erwartet vom 1. Dezember bis 1. Januar der Adventsmarkt unter dem Leitwort „Adventus Domini“ die Besucher. Jeden Adventssamstag werden die Kerzen auf dem riesigen Kranz gemeinsam angezündet. An den Ständen bieten Händler Leckereien – wie Glühwein, Schnaps, Erdbeerwein, heiße Esskastanien und den traditionellen Baumkuchen an.

Auf der Kunsteisbahn gibt’s kostenlos Schlittschuhe zu leihen. Auf der Freilichtbühne treten zahlreiche bekannte Musikgruppen, Sängerinnen und Sänger auf. Am Silvesterabend feiern die Leute zusammen auf dem Széchenyi-Platz zum Jahreswechsel und tanzen im Freien.

Am „Tag der Nationalitäten“ haben sechs Schülerinnen der katholischen Grundschule Vitéz-János ihre Darbietungen, wie schon in der Adventszeit, im Konferenzzentrum Sankt Adalbert vorgeführt. Außer Bürgermeisterin Etelka Romanek war auch der Regierungsbeauftragte des Komitats Komorn-Gran, Dr. Csaba Kanz, unter den Gästen. Nach dem Gesang deutscher Adventslieder führten die Mädchen ihren Tanz auf, ein „Engelein“ überreichte dem Publikum selbst gemachte Lesezeichen mit dem Gedicht von Rainer Maria Rilke, „Es treibt der Wind im Winterwalde ...“ Auch die Kinder aus dem Kindergarten „Aranyhegy“ konnten sich die deutschsprachige Vorführung anschauen. Die vierte Kerze zündete der Schulleiter Márk Tiszttartó an.