Die Erleichterung ist förmlich spürbar, als die Schülerinnen und Schüler der Magdalena-Neff-Schule ihre Zeugnisse überreicht bekommen. Geschafft, allen Widrigkeiten, allen Corona-Bedingungen und sich teilweise wöchentlich verändernden Rahmenbedingungen zum Trotz. Erleichterung auch bei den Lehrern, ihre Schützlinge erfolgreich durch dieses und das vergangene Jahr begleitet und die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss geschaffen zu haben.

Im kleinen Kreis gefeiert

Den Anfang machten die Zweijährigen Berufsfachschüler, die ihre Zeugnisse entgegennehmen konnten und die Mittlere Reife erreicht haben. Es wurde im kleinen Kreis gefeiert, also nur Schüler und Klassenlehrer. In der 2BFH2 gab es eine Belobigung und in der 2BFP2 zwei Preise. Den Preis des Landrats erhielt Lara Grützmann als Jahrgangsbeste.

Pizza zur Feier des Tages

Über den Hauptschulabschluss konnten sich die Schüler von AV (Ausbildungsvorbereitung) und VAB-KF freuen. Im kleinen Kreis feierte auch die 2BFHK2, die den schulischen Teil der Ausbildung als Kinderpfleger absolviert hat, und sich zur Feier des Tages Pizza bestellte. Für die Schüler folgt nun das einjährige Anerkennungspraktikum, um die Ausbildung abzuschließen.

Feier mit Familie und Freunden

Ganz klassisch ging es bei den Schülern der 2BKSP2 zu, auch wenn das in diesem Jahr mit den 3G-Regeln etwas mehr Aufwand bedeutete als sonst. Trotzdem ließ man es sich nicht nehmen, mit Familie und Freunden den erfolgreich abgeschlossenen schulischen Teil der Ausbildung zu feiern. Unter anderem mussten zur Abwechslung auch mal die Lehrer ihr Wissen unter Beweis stellen und Fragen zu ihren Schülern beantworten. Neben fünf Preisen und drei Belobigungen wurden auch zwei Zeugnisse der Fachhochschulreife überreicht. Jahrgangsbeste wurde Nadine Fuchs mit einem Schnitt von 1,4. Auch für die Absolventen der 2BKSP2 folgt noch das einjährige Berufspraktikum.

Staatlich anerkannt

Ihr Anerkennungsjahr erfolgreich abgeschlossen haben die Schüler der 2BFHK3 und der 2BKSP3, die sich nun staatlich anerkannte Kinderpfleger und Erzieher nennen dürfen. Ohne Anerkennungsjahr können sich die Schüler der 3BKSPiT3 ebenfalls bereits als staatlich anerkannte Erzieher bezeichnen, die nach drei Jahren mit größerem Praxisanteil ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. In der Schule wurde in kleinem Kreis mit einem Buffet der erfolgreiche Abschluss zelebriert. Die eigentliche „Feier“ war aber die gemeinsame eintägige Studienfahrt auf die Insel Mainau, auf der auch die offizielle Zeugnisübergabe stattfand. Vergeben wurden auch acht Preise und drei Belobigungen.

Motto: Auf Augenhöhe

„Ihr Motto ‚Auf Augenhöhe‘ hat die Schule voll erfüllt“, fasste Schülerin Lena Payer in ihrer Dankesrede zum Abiball ihre Zeit an der Magdalena-Neff-Schule zusammen. Und vielleicht ist auch das einer der Gründe, warum alle 49 angetretenen Prüflinge erfolgreich ihr Abitur mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,45 bestanden haben. Lisa Nachbauer wurde mit einem Schnitt von 1,0 Jahrgangsbeste und erhielt den Preis des Landrats. Darüberhinaus wurden 13 Preise und fünf Belobigungen vergeben. Schulleiter Martin Butter hob hervor, dass den frisch gebackenen Abiturienten nun alle Türen offenstehen würden, egal welche Note im Zeugnis steht. Er sprach ihnen auch Mut zu, andere Wege einzuschlagen, falls die gefassten Pläne nicht ganz aufgehen. Abteilungsleiterin Miriam Salzmann betonte, dass das diesjährige Abitur eine besondere Leistung sei. Sie bedankte sich bei den Schülern dafür, in den vergangenen Monaten so viele Unsicherheiten ausgehalten zu haben.

Die Absolventen:

