Kunst Abschied von Bauer und Handwerker

Ehingen / Johannes Lang

Mit dem Abbruch des Volksbankgebäudes ging auch ein Sgraffito des Bildhauers Eduard Hermanutz aus dem Jahre 1956 in die Brüche. Es zeigte vier Figuren: einen Händler mit Obst und Gewichtsteinen auf einer Waage, einen Handwerker mit einem Vorschlaghammer und einen Bauer mit Sichel. Sie repräsentieren die Kundschaft der Volksbank. Nicht so leicht erklärbar ist die Person im Vordergrund, da sie kein Attribut trägt. Auch ihre umhangartige Bekleidung allein hilft nicht für eine Erklärung weiter. Aber die zwei Hände gehen nach vorn, so, als ob sie etwas anbieten oder empfangen möchte. Also wird sie wohl alle Dienstleistungsberufe darstellen, die in den 1950er Jahren anfingen, ein Wirtschaftsfaktor zu werden.

Bildhauer Eduard Hermanutz, oder Kunsthandwerker, wie er sich selber nannte, hatte in den 1950er Jahren viele Aufträge in Ehingen. 1949 war er als Arbeitsloser zur Möbelfabrik Heinrich Decker gekommen, um für die Frontseiten von Möbeln Dekore zu schnitzen. Solche Möbel waren damals bei amerikanischen und französischen Besatzungssoldaten beliebt. Auch für das Ehinger Rathaus fertigte er die Vorderseiten eines Schreibtisches und eines Schrankes. So machte er auf sich aufmerksam und bekam bald öffentliche Aufträge: die Türe zur Aussegnungshalle auf dem Friedhof sowie die beiden Engel an der Frontseite dieser Halle, ein Relief mit der Stadtansicht im Singsaal der Michel-Buck-Schule und den Michaelsbrunnen am Lammberg. Auch ein Sgrafitto, ähnlich dem nun abgerissenen an der Volksbank, schuf er 1953 am damaligen Neubau der Landwirtschaftsschule in der Winckelhoferstraße. Es zeigte ein Bauernpaar mit Sense und Sichel, eine Garbe bindend. Vor acht Jahren wäre es beim Abbruch dieses Gebäudes beinahe verloren gegangen, wenn nicht durch eine private Initiative das Mauerstück ausgebaut und an einem Stadel in Heufelden wieder eingebaut worden wäre. Vier Reliefs von Hermanutz mit den Köpfen früherer Bürgermeister von Ehingen zieren den Sitzungssaal im Rathaus.

Für Narren Masken geschnitzt

Auch die Ehinger Narren wurden auf den Bildhauer aufmerksam und ließen sich von ihm die Masken der „Wilden Weiber“ schnitzen. Dann folgten auch private Auftraggeber. So ist die Türeinfassung des Ehinger Gasthofes „Schwanen“ mit Symbolen für Bier und Wein von ihm geschaffen worden. Das Wohnhaus beim Bauernhof im Rennweg ist mit einem Sgraffito verschönert, sein einstiges Wohnhaus in der Eschenbachstraße auch heute noch mit einem Relief verziert.

Etliche Kriegerdenkmäler stammen von ihm aus der Zeit der 1950er Jahre, so in Altbierlingen, Altheim ob Allmendingen, Griesingen, Grundsheim, aber auch in Orten zwischen Fellbach und Schorndorf im Remstal, wo er ein paar Jahre nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft gelebt und Beziehungen dorthin gepflegt hatte. Der Heilige Nepomuk an der Donaubrücke in Rechtenstein ist ein Werk von ihm, ebenso die geschnitzten Trennwände mit gastronomischen Motiven in der Wirtsstube des Gasthofes „Adler“ in Anhausen im Lautertal. Auch in Ulm ziert ein Relief, eine Mutter mit zwei Kindern darstellend, die Fassade des Familienwohnheims der Ulmer Volksbank aus den 1950er Jahren.

Geboren wurde Hermanutz 1902 in Ulm, wo sein Vater als Schreiner tätig war. Die Vorfahren mütterlicherseits waren Steinmetze, so dass der Werdegang wohl schon vorgezeichnet war. Seine Ausbildung bei einem Bildhauer machte er in Ulm am Lautenberg. Dann führten ihn seine Wanderjahre ins Rheinland und nach Luxemburg. Später folgten Studienjahre in München und Stuttgart. Mit dem Michaelsbrunnen endete nach 1960 seine Schaffenszeit in Ehingen. 1977 kehrte er Ehingen den Rücken und zog mit seiner Frau nach Freiburg, die dort eine Erbschaft gemacht hatte. Seinen künstlerischen Nachlass, auch Geldvermögen, vermachte Hermanutz nach seinem Tode 1996 seiner Geburtsstadt Ulm. So befinden sich viele Skulpturen im Magazin des Museums Ulm.