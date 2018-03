Kultur Abgefahren, amüsant und anregend

Munderkingen / CHRISTINA KIRSCH

Man biete für jeden Geschmack etwas, ließen die Veranstalter im Vorfeld der Munderkinger Musiknacht verlauten. Alle Geschmäcker abzubilden ist eine Kunst und ein Ziel, das man lieber gar nicht erst verfolgen sollte. Aber trotzdem: Den Machern in Munderkingen ist das hervorragend gelungen. Nicht nur, dass sich die Musiknacht gegenüber anderen, jazzlastigen Events abhebt, sondern sie setzt auch mit außergewöhnlichen Musikern ungewöhnliche Akzente.

Jeder fand sein Plätzchen

Wer es eher gemütlich und besinnlich wollte, fand ebenso sein Plätzchen an Tisch und Tresen wie diejenigen, die es vorzogen, ordentlich etwas Lautes auf die Ohren zu bekommen. Junge Musiker, die musikalisch noch etwas auf der Suche sind, fanden sich ebenso ein wie alte Hasen. Es gab bezaubernde Entdeckungen zu machen und man konnte sich kringelig lachen über musikalischen Blödsinn, der deshalb so gut war, weil er mit großer Ernsthaftigkeit vorgetragen wurde. Selbst das Wetter kam den Organisatoren entgegen. Statt eisigem Wind bot der Samstagabend verhältnismäßig laue Temperaturen und bleib trocken. Da brachte das kneipenhoppende Volk schon nicht so viel Dreck in die guten Stuben. In der „Rose“, die für Auswärtige oft der Startpunkt ist, gaben „Monsieur Pompadour“ melancholische Gipsy-Musik zum besten und der ungarische Geiger hatte tiefgründige Lyrik parat, die gegen 21 Uhr auf ein unverständiges Publikum stieß. In der Ecke saß ein Haufen grölenden Jungs, denen es vor allem wichtig war, sich selber Gehör zu verschaffen.

Bezaubernde Cellistin

Das war bei einem Rundgang durch neun Kneipen aber der einzige Ort, an dem die Band gegen das Publikum ankämpfen musste. Im Café Melber bezauberte die Cellistin Serena Engel zusammen mit ihrem Zwei-Meter-Mann Jared Rust das lauschende Publikum. Der Gitarrist trat in Socken auf und hatte die großen Füße mit allerlei Rasseln geschmückt. Seine Partnerin benutzte die übrig gebliebenen Quadratlatschen als Behältnis für ihren Bogen. Man habe sich in Taiwan kennen gelernt, berichtete Serena und deshalb könne man auch Mandarin singen, was nun vermutlich keiner verstehe. Aber schön klang das „tsching, tschau, tschi, ping, ping“ trotzdem. In einem anderen Song galt es, eine Schafherde zu imitieren und als Serena den imaginären Stall öffnete, blökte das Publikum bereitwillig mit. Man konnte das Cafe nur mit einem Lächeln im Gesicht verlassen. Dagegen ging es im Bistro Metro fett zur Sache und der engagierte Frontsänger von S.B.R.O. umtänzelte und würgte sein Mikrophon. Es gab Bavarian Rock, dass einem die Ohren nur so schlackerten. Dagegen stimmte das Somersalt-Duo in der „Ersatzbank“ besinnliche und balladeske Töne an. Es gab beim Gitarrensound, der von Lichtschlangen und allerlei optischen Effekten umkränzt war, aber erstaunlicherweise auch Schwäbisches.

Bunte Wimpel, alte Zeiten

Im Narrenstüble schwelgten die Riedlinger „Now Signal“ unter bunten Wimpeln in alten Zeiten und sangen auch auf Französisch, während die Lischkapelle aus München im Jugendhaus Indie Pop und bayrische Folklore mischte.

Den Vogel an Schrägem schoss allerdings dann Sedlmeir im Zunfthaus ab. Der Musiker schwitzte nicht nur den Schweiß des Gerechten, der seine schwarzen Löckchen glänzen ließ, sondern schwärmte auch von „hemmungslosem Sex im völlig überfüllten Raumschiff mit 20 Mark in der Tasche“. Wo beim Sex die Tasche ist, ließ der Sänger allerdings genau so offen, wie die seltsamen Aktionen von Frau Müller, die sich auf Tequila reimten. Sedelmeir hatte zudem noch Lieder zum Mitgrölen im Repertoire, was von dem Publikum gerne aufgenommen wurde. Sofern man vor lauter Lachen noch genug Luft zum Grölen in der Lunge hatte.