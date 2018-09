Entsorgung Abfall-Container kommen nach Mühlhausen

Oberstadion / Dietmar Burgmaier

Der Stellplatz für die Abfallcontainer wird von der Max-Eyth-Straße in Oberstadion auf den bestehenden Containerstellplatz nach Mühlhausen verlegt. Dies hat der Gemeinderat Oberstadion am Montagabend beschlossen, bei einer Enthaltung von Georg Steinle. Der Mühlhausener meint, durch die Verlegung sei der Friede im Dorf gefährdet. Steinle hatte im Vorfeld der Beratung einige Bürger von Mühlhausen zur Verlegung befragt und war auf große Ablehnung gestoßen. Der langjährige Gemeinderat war selbst auf die Idee gekommen, den Mühlhausener Stellplatz zu vergrößern. Er rückte schließlich in der Sitzung von der eigenen Vorstellung ab.

Die Verlegung des Stellplatzes von der Max-Eyth-Straße wird nötig, weil der Eigentümer sein Grundstück in wenigen Wochen gewerblich nutzen will. Deshalb hatte der Gemeinderat nach einer schnellen, vorübergehenden Lösung gesucht. „Mir hat das Thema in den vergangenen Wochen Kopfzerbrechen bereitet“, sagte Bürgermeister Kevin Wiest in der Sitzung. Er suchte auf gemeindeeigenen Grundstücken nach einer Lösung und wurde in Mühlhausen fündig. Zur Debatte stand auch die Ansiedlung der Container hinter dem Feuerwehrhaus in Oberstadion. Dies wurde aus Kosten- und Zeitgründen aber verworfen, obwohl die Lage dort wegen der Nähe zum Bauhof günstig gewesen wäre.

Beim Feuerwehrhaus zu teuer

Der Stellplatz in Mühlhausen erfüllt verschiedene Anforderungen: gute Anfahrt für Lastwagen und Nutzer, liegt nicht im Wohngebiet und ist per Video überwachbar. Diese Kriterien hätte auch der Platz beim Feuerwehrhaus erfüllt, aber die Kosten für die Einrichtung mit dem Anlegen einer Straße wären vergleichsweise zu hoch gewesen.

So hat der Rat beschlossen, verschiedene Container nach Mühlhausen zu verlagern – für Grüngut, für Papier und Kartonagen, für Batterien und möglicherweise auch für Glas. Die Räte befanden, dass den Mühlhausenern diese Aufstellung als Übergangslösung für maximal fünf Jahre zuzumuten sei. Der Platz dort soll noch gepflastert werden.

Der Gemeinderat hat am Montag auch das Bebauungsplanverfahren „Ortsmitte – Erweiterung 2“ eingeleitet. Auf einer Fläche von 1,6 Hektar entstehen 13 Bauplätze. Diese sind zwischen 550 und 700 Quadratmeter groß. Im Gebiet „Rappenweg II“ ist eine Abrundung beschlossen worden; somit kann dort auch das Flurstück 435 bebaut werden.

Alte Satzungen aufgehoben

Weil sie überaltert sind, hat der Rat zwei Satzungen aufgehoben: die Vergnügungssteuersatzung und die Satzung für die Abwasserabgabe für so genannte Kleineinleiter. Auf der Gemarkung Moosbeuren ist auf einem Grundstück auf 1000 Quadratmetern Boden aufgefüllt worden. Dies hat der Rat nachträglich genehmigt.

Im Bürgersaal wurde am Gebälk der Holzwurm gesichtet. Der Bauhof sei „mit geeigneten Schutzmitteln“ gegen den Schädling vorgegangen, hieß es. An der Kreuzung Munderkinger Straße/Stehebachweg werden Bäume gefällt und Hecken gestutzt, um den Verkehrsteilnehmern die Sicht beim Einbiegen freizumachen.

Bei den Containern in Oberstadion ist ein wilder Müllablagerer überführt worden. Das Landratsamt hat eine Geldbuße von 130 Euro erhoben. Die Bachputzete startet am Samstag, 13. Oktober, um 13 Uhr beim Spielplatz Moosbeuren. Federführend ist dabei der Kegelclub „Fässle“. Die Renaturierung des Stehebachwegs startet kommende Woche, die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert. Die Wasserleitung in Mühlhausen ist gebaut, wie der Gemeinderat erfahren hat.