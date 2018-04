Jubiläum 50 Jahre Realschule Ehingen: Schulleiter erinnern sich

Ehingen / Christina Kirsch

Drei Schulleiter haben die Realschule Ehingen geprägt. Die feiert am 5. Mai ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass erzählen Robert Hölz und Paul Geiselhart von früher.

Es war ein harter Anfang“, sagt Robert Hölz, der die Ehinger Realschule als erster Rektor geleitet hatte und 33 Jahre lang Schulleiter war. Die Realschule, die aktuell 677 Schüler zählt, begann 1968 mit zwei mal 47 Schülern in Räumen der Michel-Buck-Schule. „Und das, obwohl die Michel-Buck-Schule selber in quetschender Enge lebte“, erinnert sich der 79-Jährige. Robert Hölz war zunächst kommissarischer Schulleiter und als weitere Lehrkraft unterrichtete Berta Frankenreiter. Die Realschule sei gegründet worden, weil unter Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger die Bildungskatastrophe befürchtet wurde, erinnert sich Hölz.

1969/1970 mussten aus Raumnot drei Klassen in die Oberschaffnei ausgelagert werden. Im gleichen Jahr wurde Robert Hölz zum Schulleiter ernannt und war mit 32 Jahren der damals jüngste Rektor in Baden-Württemberg. Es fehlt der Realschule in ihren Anfängen jedoch nicht nur an Platz, sondern auch an Lehrern. So wurden die Pensionäre Clemens Albus, Peter Feil und Franz Glatthaar wieder an das Pult geholt. Erst im August 1971 zog die Realschule dann an den Wenzelstein, wo bereits die Grundschule ein Gebäude belegte. Stück für Stück wuchs die Realschule. 1972 kamen Fachräume dazu, Sport- und Schwimmhalle wurden gebaut. „Wir hatten 1979 mit 843 Schülern in 29 Klassen einen Höchststand“, berichtet Hölz. Die 75 Lehrer von Realschule und Grundschule hatten zusammen ein Lehrerzimmer in Klassenzimmergröße. „Es hat nicht einmal jeder einen Stuhl gehabt“, schüttelt Hölz den Kopf.

Turnhalle mit Eimern bestückt

Heute ist das neue, geräumige Lehrerzimmer ein Schmuckstück. 1982 zog die Grundschule in die erweiterte Längenfeldschule um. In der Festschrift zum 50-jährigen Bestehen berichtet Robert Hölz auch von Alltagssorgen und kreativem Umgang mit baulichen Mängeln. Wegen der undichten Flachdächer wurde nicht nur die Turnhalle mit Eimern bestückt, sondern der Hausmeister bastelte auch Auffangtrichter, die direkt in das Waschbecken mündeten. Auch die Bushaltestelle hinter dem Mittelbau machte immer wieder Sorgen, weil sich viele Schüler auf dem schmalen Gehweg stauten. Ein Gitter mit Durchlass zum Einsteigen entschärfte die Situation. Auch der Hubboden des Schwimmbads erweist sich als reparaturanfällig.

Kleine Begebenheiten und auch Unfälle hielten den Rektor auf Trab. Mal werfen Kinder mit Kastanien und treffen ein Mädchen am Auge, mal fehlt ein Schulsiegel.

Aus Zwiefalten kam 2001 mit Paul Geiselhart der zweite Rektor der Realschule nach Ehingen. „Ich hatte mich hierher beworben, weil mir die Möglichkeit gefiel, Dinge zu bewegen“, sagt der heute 65-Jährige. In Geiselharts Zeit fielen viele Sanierungen und auch die Anbindung ans Internet. Auch Geiselhart erinnert sich, „dass bei uns auch mal das Wasser aus den Steckdosen lief“. Die Flachdachprobleme sind behoben, aber der Ricoten-Belag des Sportplatzes entwickelte sich zur Schulposse. Mit den Gemeinderäten habe man vor allem in früheren Jahren verhandeln müssen, meinen Hölz und Geiselhart. „Wenn die Türen kaputt waren, dann waren das keine Bau- oder Materialfehler, sondern die bösen Schüler“, meint Hölz.

Karriere mit Fünf in Mathe

Ein großer Fortschritt kam mit dem Mensa-Neubau 2008. Doch einige Ecken der Realschule sind noch auf dem Stand von vor 50 Jahren. So hat das Büro des jetzigen Schulleiters Alexander Bochtler noch die Mundal-Alu-Fenster von vor 50 Jahren. Der dritte Schulleiter Alexander Bochtler sieht in den vergangenen Jahren eine große Kontinuität. Trotz politischer Differenzen, die teilweise schon das Aus der Realschule prophezeiten, habe es an der Schule eine große Konstanz gegeben, meinen Geiselhart und Bochtler. „Das liegt an den Eltern, die hinter uns stehen“, meint Bochtler. „Die Leute sind unglaublich mit ihrer Schule verbunden“, ist seine Erfahrung. Das spürte er auch beim Erstellen der Festschrift, an der sich viele Ehemalige wie der heutige CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel beteiligt haben. Dass man selbst mit einer Fünf in Mathe noch etwas werden kann, beschreibt die Schulsozialarbeiterin Jenny Schremmer und der ehemalige Realschüler Nikolaos Pavlidis ist heute Diplom-Biologe an einem Pharmaunternehmen.

Heute gehen etwa die Hälfte der Realschüler an weiterführende Schulen. Das gut funktionierende Potenzial an weiterführenden Schulen war auch für Alexander Bochtler der Grund, sich auf die Ehinger Rektorenstelle zu bewerben. Kooperationsprojekte und Bildungspartnerschaften sind die wichtigen Errungenschaften der letzten Jahre, die den Schülern den Übergang ins Berufsleben erleichtern. Dank der Ehinger Unternehmen, „können Realschüler auch am Ort bleiben oder gut wieder herkommen“, sagt Bochtler. Der Schulleiter sieht seine Aufgabe darin, das Profil der Schule zu schärfen. Denn es gibt mit den katholischen Mädchen- und Jungen-Realschulen auch Konkurrenz in Ehingen und Obermarchtal. „Doch uns Riesenpfund sind unsere Eltern“, sagt der Schulleiter. Die sind nämlich teilweise selber schon auf die Realschule gegangen.