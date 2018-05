Aus den Vereinen „Sing-mit!“-Projektchor gibt Abschlusskonzert

Ingstetten / swp

Von Januar an haben sich 20 Sängerinnen und ein Sänger im Projektchor „Sing mit!“ der „Happy Voices“ – deutsch „Glückliche Stimmen“ – in Ingstetten getroffen. Ziel der Proben war es, ein Programm für ein Konzert in der Heinrich-Bebel-Halle zu erarbeiten. Dieses Konzert findet jetzt an diesem Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr statt. Das berichtet Simone Wahl vom Gesangverein Ingstetten. Schlager, Popmusik, Musicals und Filmmusik sind zu hören. So tragen die Sänger etwa das aus Afrika stammende Lied „Elah“ vor, singen „Fernando“ von Abba, haben „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern im Repertoire und wagen sich unerschrocken und furchtlos an den „Tanz der Vampire“. Dirigentin des Chorprojekts ist Inga Schmidt, am Klavier ist Ludmila Kobzareva zu hören, am Schlagzeug Michael Baumann und an der Gitarre Mariele Kiem.

Außerdem tritt am Samstagabend nach der Pause die Chorgemeinschaft Illerkirchberg in der Ingstetter Halle auf. Die Chorgemeinschaft wird ebenfalls von Inga Schmidt geleitet. Die Sängerinnen und Sänger aus Illerkirchberg bringen etwa das Spiritual „Heaven is a wonderful place“ zu Gehör, singen „Ich hätt getanzt heut Nacht“ von Frederick und tragen unter anderem auch eine irische Weise vor. Auch hier begleitet Ludmila Kobzareva den Chor am Klavier.

Zum Schluss treten der Projektchor „Sing mit!“ und die Chorgemeinschaft Illerkirchberg noch gemeinsam in der Bebel-Halle auf. Sie singen zusammen zwei Lieder: „Happy and free“ und „Ein schöner Traum“.