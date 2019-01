Handel „Schokoladen-Ecke“ in Ehingen schließt demnächst

Elvira Mattes in ihrer „Schokoladen-Ecke“ an der Hauptstraße in Ehingen. Mitte Januar schließt die Inhaberin ihr Geschäft, das sie dort seit sieben Jahren führt. © Foto: Stefan Bentele

Ehingen / Stefan Bentele

Inhaberin Elvira Mattes gibt ihr Geschäft auf. Die Arbeitslast ist ihr zu viel, Entlastung konnte sie sich nicht leisten.

Einfach mal probieren“, sagt Elvira Mattes, Inhaberin der „Schokoladen-Ecke“, über die Zeit vor mehr als sieben Jahren. Damals war das kleine Geschäft in der Fußgängerzone an der Hauptstraße in Ehingen zur Vermietung ausgeschrieben. Also hat die gelernte Einzelhandelskauffrau ihren Mut zusammengenommen, sich für die Selbstständigkeit entschieden und ihr Geschäft eröffnet.

Jetzt im Januar, hat die Inhaberin im vergangenen Frühjahr beschlossen, soll fürs Erste mit allem Schluss sein. Sie schließt ihr Geschäft. Im ersten Stock, direkt über dem Eingang, hängt bereits ein Schild ihres Vermieters, das auf den künftigen Leerstand hinweist und mögliche Mieter ansprechen soll. Drinnen gibt es von einigen Artikeln nur noch einige wenige, die Inhaberin verzichtet bereits weitestgehend auf Nachbestellung.

Noch gibt es Pralinen, umzogen von schwarzer oder weißer Schokolade. „Für mich ist das auch was Gesundes. In Maßen, versteht sich“, sagt Mattes. Schokoladentafeln, deren Verpackung ein Foto der Ehinger Innenstadt trägt, oder Trinkschokolade bietet sie an. Selber Pralinen oder Schokolade herstellen durfte sie nie, das Geschäft ist zu klein für einen gesonderten Küchenbereich, um die Hygienevorschriften dafür zu erfüllen. Vieles kam stattdessen von „namhaften Chocolatiers“, sagt Mattes.

In den sieben Jahren, sagt Mattes, habe sie nie so viel Umsatz gemacht, um sich eine dritte Mitarbeiterin leisten zu können. Zwar beschäftigt sie eine Kollegin zu 450 Euro im Monat, aber erst eine Teilzeitkraft hätte ihr mehr Entlastung bringen können. „Ich bin selbst und ständig“, sagt die Inhaberin über ihre Selbstständigkeit und fragt rhetorisch: „Wie viel kann man so arbeiten? Wo ist das Limit?“ Zwölf Stunden und mehr arbeite sie fürs Geschäft, muss zuvor und danach noch den Haushalt für sich, ihren Sohn und ihren Mann organisieren. „Das ist definitiv zu viel.“ Hinzu kamen Unfälle und Krankheit im vergangenen und auch im vorangegangenen Jahr, auch das hat an den Kräften gezehrt. „Man kommt nie zur Ruhe und muss gleich wieder hier stehen.“

Weil das Geschäft mit der Schokolade in den vergangenen Jahren schleppend lief, hat die Inhaberin begonnen, zusätzlich Geschenkartikel anzubieten, die sie selbst fertigt, gemalte Pralinenschachteln etwa, die das Ehinger Museum zeigen, Gravuren auf Glas für Hochzeiten und natürlich Geschenk-Körbe. All das bastelt sie nach Ladenschluss.

Mattes hat sich all das selbst beigebracht. „Eigentlich hätte das mein Hobby werden sollen.“ Letztlich aber entstand es als Notwendigkeit aus dem Geschäft heraus, um überleben zu können. Mittlerweile setzt sich der Umsatz im Geschäft zu 80 Prozent aus den Kunstgegenständen und nur zu 20 Prozent aus dem Schokoladen-Verkauf zusammen, sagt sie. „Man muss kreativ sein.“

Auszeit geplant

Wehmut empfindet sie nicht. Momentan steht die Abwicklung im Vordergrund. „Aber klar, es wird nicht einfach, der letzte Tag wird traurig werden.“ Pläne für die Zukunft hat sie, will ihre Geschenkartikel künftig online vertreiben. Vielleicht, sagt sie, gebe es sogar ein Comeback.

Bis dahin wickelt sie ihren Laden ab, verkauft die verbliebene Schokolade und Pralinen. Für die Zeit direkt nach der Schlüsselübergabe an ihren Vermieter, irgendwann in den kommenden Wochen, hat sie schon konkrete Pläne. „Ich gönne mir zuerst eine Auszeit. Mindestens einen Monat.“

