Kultur „Pünktchen und Anton“ in der Lindenhalle in Ehingen

„Pünktchen und Anton“ in der Lindenhalle in Ehingen

Ehingen / swp

„Pünktchen und Anton“ heißt die Geschichte, die das Landestheater Tübingen im Rahmen des Kids-Abo der Stadt am Sonntag, 17. März, um 15 Uhr in der Lindenhalle aufführt – ein Familienstück für Kinder ab sechs Jahren. 1931 schrieb Erich Kästner den ersten realistischen Großstadtroman für Kinder. Dieser erzählt von einer Freundschaft, die sich über gesellschaftliche Unterschiede hinwegsetzt. Luise, genannt Pünktchen, und Anton sind unzertrennliche Freunde. Sie wohnt in einer Villa, hat stinkreiche Eltern, die ihr jeden Wunsch erfüllen können, aber nie Zeit für sie haben. Er lebt in bitterer Armut allein mit seiner kranken Mutter. Nachts geht er arbeiten und betteln. Pünktchen bettelt auch, um ihrem Kindermädchen zu helfen, die vom fiesen Verlobten erpresst wird. Als dieser gar in die Villa einbricht, können die mutigen Kinder ihn mithilfe der Polizei zur Strecke bringen. Karten im Vorverkauf sind unter anderem in der Geschäftsstelle der SÜDWEST PRESSE Ehingen erhältlich.