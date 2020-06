Der international erfolgreiche Sänger und Musiker Michael Patrick Kelly machte während seiner Konzerttour einen Stopp im Unesco-Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ und besuchte mit Radio7-Moderator Matze Ihring den Fundort der ältesten Musikinstrumente der Welt: den Hohle Fels in Schelklingen. „Es ist eine tolle Idee, mich an diesen besonderen Ort einzuladen. Ich bin sehr fasziniert, dass unsere Ur-ur-ur-ur-Vorfahren in dieser Höhle vor so langer Zeit bereits Musik gemacht haben“, sagte Kelly, sichtlich beeindruckt von dem imposanten H öhlengewölbe des Hohle Fels. „Es zeigt, dass ein Leben ohne Musik für Menschen nicht vorstellbar ist. Offenbar hat der Mensch von Anfang an Wege gesucht, seine Gefühle und Emotionen auszudrücken. Das ganze Spektrum des menschlichen Lebens spiegelt sich in der Musik wieder, es ist für mich der ,Soundtrack of our live’.“

Der Ursprung der Musik im Schwäbischen

Dass der Ursprung der Musik auf der Schwäbischen Alb liegt, überraschte den Künstler. „Ich bin vor kurzem in Südafrika in einer Höhle gewesen, in der Steinzeitmenschen gelebt haben, aber dort hat man keinerlei Spuren von Musik oder Kunst gefunden. Das macht diesen Ort hier so faszinierend und einmalig.“ Kelly ist sehr experimentierfreudig in seiner Musik. Er versuchte spontan auf einer Nachbildung der prähistorischen Flöte ein paar Töne zu spielen. „Gut, dass unsere Vorfahren nicht mithören.“

Michael Patrick Kelly ist nicht der erste Künstler am Ursprung der Musik. Zuletzt waren der Pop-Musiker Adel Tawil, die österreichische Sängerin Christina Stürmer und der dänische Sänger Christopher im UNESCO-Welterbe. Sie sind Mitglieder im „Ice Age Star Club“ geworden. Als Dank erhielt der Musiker einen eigens kreierten Award in Form einer Replik des ältesten Musikinstruments der Welt.