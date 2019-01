Konzert „Musik zur Zeitenwende“

Schwörzkirch / Renate Emmenlauer

Ein Hörgenuss und ein besonderes nachweihnachtliches Geschenk, auch getragen durch die hervorragende Akustik: Das Quintett mit dem früheren Allmendinger Bürgermeister Robert Rewitz als Hornist durchwanderte einen feingliedrigen wie kraftvollen musikalischen Schatz mit der „Ouvertüre aus der Feuerwerksmusik“ von Händel über die viersätzige „Petite Symphonie in B-Dur für Bläser“ von Charles Gounod mit einer atemberaubenden Klangfülle sowie ansteckendem Elan bis zum zweiten Satz von Beethovens Komposition für Bläser Es-Dur, op.4.

In Kultur Russlands entführt

Das tiefgreifende Werk „Jesu bleibt meine Freude“ von Bach hat die Zuhörer in der Kirche sichtlich berührt, bevor die fünf Musiker mit Dynamik in die Kultur Russlands entführten bei der „Troika“ von Sergej Prokofiev.

Mit dem von den Kirchgängern gesungenen Weihnachtslied „Nun freut euch ihr Christen“, von dem „Quintetto Legno“ instrumental begleitet, sowie einem Gebet, traten die Zuhörer nach rauschendem Beifall den Heimweg an.

Pfarrer Martin Jochen Wittschorek steuerte Gedanken bei. „Lange Jahre haben sie als Bürgermeister auch in Schwörzkirch die erste Geige gespielt, heute spielen Sie für uns das Horn“, begrüßte er Robert Rewitz. Den Titel „Musik zur Zeitenwende“ nahm Wittschorek zum Stichwort, den Jahreswechsel zu beleuchten. „Vieles hat sich verändert und verändert sich. Nie verlassen wir ein Jahr so, wie wir in dieses hineingegangen sind.“ „Musik zur Zeitenwende“ klinge nach etwas Großem. „Hoffen wir auf ein besseres Jahr und nehmen die Geburt Jesu in den Blick.“