Vereinsjubiläum „Lyra“ feiert 85-jähriges Bestehen

Oberstadion / Dietmar Burgmaier

Der Musikverein „Lyra“ Unterstadion hat sein 44. Herbstfest in der Mehrzweckhalle in Oberstadion gefeiert. Höhepunkt der Veranstaltung anlässlich des 85-jährigen Bestehens der Kapelle Unterstadion war der Sternmarsch von fünf Musikkapellen aus dem Raum Munderkingen am Sonntagnachmittag. Die Blasmusiker aus Emerkingen, Munderkingen, Rottenacker, Obermarchtal und Reutlingendorf unterhielten anschließend abwechselnd in der Halle. Der Vorsitzende der Musikkapelle Unterstadion, Peter Schänzle, zählte am Samstagabend beim dreieinhalbstündigen Auftritt der Band „Pommfritz“ rund 400 Besucher. „Es war ein sehr schöner Abend“, kommentierte Schänzle diesen Teil der Veranstaltung. Mit der Stimmung auf dem Fest sei er „sehr zufrieden“.

600 Mal Metzelsuppe

Der Vorsitzende zollte ein „dickes Lob“ an seine Musiker, deren Einsatz das Fest möglich gemacht hatte. „Wir haben mehr als hundert Helfer“, sagte der Vorsitzende stolz. Am Sonntagmittag wurden rund 600 Teller Metzelsuppe ausgegeben. Am Nachmittag wurden beim Sternmarsch der 200 Musiker rund ebenso viele Zuschauer gezählt. Der Umzug war der erste musikalische Sternmarsch in Oberstadion. Die Kapellen der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen führen alljährlich an wechselnden Orten einen Sternmarsch auf. Am Sonntag stellten sich die Kapellen beim Schloss, im Eicherweg und in der Graf-Wilhelm-Straße auf. Dann gab der Unterstadioner Dirigent Klaus Fiderer bei der Halle das Startsignal: Er schoss drei Böllerraketen ab, dann marschierten die Kapellen bei Sonnenschein in den Hof der Christoph-von-Schmid-Schule. Am Sonntag unterhielt der Musikverein Frankenhofen unter der Leitung von Josef Uhl beim Frühschoppen in der Halle. Die Nachmittagsunterhaltung bei Kaffee und selbst gemachten Kuchen bestritt die Jugendkapelle der Gastgeber unter der Leitung von Philipp Betz. Fester Bestandteil des Fests war auch die Weinlaube, wo edle Tropfen von einem Weingut in der Pfalz angeboten wurden.