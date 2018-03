Jagd „Jäger werden die Schweinpest nicht allein lösen können“

Ehingen / RENATE EMMENLAUER

Ausführliche Informationen zur Schweinepest, zum Wolf und zu weiteren aktuellen Themen lieferten Fachleute bei der Jäger-Hauptversammlung in Berg.

Den Ernst der Lage zur Übertragung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) durch Schwarzwild hat Landesforstpräsident Max Reger mit Zahlen belegt: Die Bejagung von Wildschweinen, sagte er in der Jahreshauptversammlung der Jägervereinigung Ehingen in Berg (wir berichteten), habe sich in den vergangenen zehn Jahren von rund 18.000 auf nahezu 68.000 Stück erhöht. Dies sei aber noch nicht genug: Der Landesforstpräsident plädierte, die Abschüsse um mindestens 20 Prozent jährlich zu steigern.

Mit der Schweinepest leben

„Wir werden mit der Afrikanischen Schweinepest leben müssen. Die Seuche wandert aus den Ostblockländern immer mehr in Richtung Westen. Die Frage ist nur, wie weit sie sich verbreitet“, sagte Reger. Eine Arbeitsgruppe „Seuche“ sei eingerichtet worden, noch in diesem Jahr plane man im Landkreis Biberach und im Ortenaukreis große Tierseuchenübungen. Klar sei auch: „Die Jäger werden die Schweinepest auch durch erhöhten Schwarzwildbeschuss nicht allein lösen können. Deren Bewältigung ist eine Solidarleistung vieler.“

Am 12. Februar habe die Landesregierung einen Maßnahmenplan erstellt. Max Reger fand es nicht abwegig, zum Schutz einer Schweinehaltung einen Grenzzaun zu bauen, wie es in Dänemark praktiziert werde. Der Landesvertreter sprach die Aufhebung der Jagdruhe für das Schwarzwild an, nach der die ganzjährige Kirrung, also die Lockfütterung des Wildes, um es zu bejagen oder zu beobachten, erlaubt sei. Bei der Nachtzieltechnik habe das Ministerium zwar den Weg in Bezug auf das jagdliche Recht freigemacht, nicht jedoch beim Waffenrecht. Hier bleibt das Verbot, das was wohl schwierig aufzubrechen sei.

Den Wolf sieht der oberste Förster des Landes in ganz Europa auf dem Vormarsch, allein in Deutschland werde die Zahl auf 600 Tiere beziffert. In Baden-Württemberg seien schon mehr als 1000 Weidetiere durch Wölfe getötet worden. „Es wird der große Artenschutz gefeiert. Aber unsere typischen Kulturlandschaften gehen durch den Wolf verloren. Sind diese Pflanzen- und Tierarten weniger wert als der Wolf?“, fragte er.

Zum Spannungsfeld von Jagd und Wald bezog der Landesforstpräsident Stellung: „Jagd und Wald gehören zusammen. Das muss man gemeinsam weiterentwickeln. Eine naturnahe Waldbewirtschaftung wäre ohne nachhaltige Jagd nicht möglich.“

Den regionalen Bezug der von Reger beleuchteten Themen stellte Stefan Tluczykont her. Der Dezernent für Land- und Forstwirtschaft im Landratsamt erklärte, auch hier müsse man sich mit der Schweinepest beschäftigen, obgleich die Schwarzwilddichte im Alb-Donau-Kreis noch unterdurchschnittlich sei. Für die Landwirte bestehe derzeit eine geringe Gefahr durchs Schwarzwild. Eine Ansteckung vermutet er durch „Zufallsbegegnung“.

Abschussprämien ausloben

Zur Überwachung und Beurteilung der Entwicklung von Schwarzwildbeständen teilte Tluczykont mit, dass im Kreisgebiet mehrere Kontrollstandorte eingerichtet werden, unter anderem an der alten Kläranlage in Ehingen. Zur Trichingengebühr, also den Kosten für die Untersuchung des Schwarzwildes auf Parasiten, habe der Landkreis eine klare Haltung: „Es muss andere Anreize geben, als die Gebühr zu erlassen. Denn das größte Problem für die Jäger ist nicht die Gebühr, sondern der Zeitaufwand.“ Etwa könne das Land Abschussprämieren ausloben. Bei den verwertbaren Wildschweinen müsse eben der Käufer die Gebühr bezahlen. Tluczykont berichtete auch, dass es künftig eine weitere Trichinenstelle in Hausen am Bussen gibt.