Konzert „Easy Jazz“ zum Mittanzen im „Amadeus“

Ehingen / Renate Emmenlauer

Die Ehinger Brasserie „Amadeus“ bebt förmlich zur mitreißenden und fröhlichen Session der Band „Jazzmichl“.

Den zweiten Weihnachtsfeiertag in Ehingen mit einer Jazzsession in der gemütlichen wie stilvollen Brasserie „Amadeus“ ausklingen zu lassen, ist für den heimischen Jazzclub eine langjährige wie schöne Tradition. Unverzichtbar auch für Jazzfreunde aus nah und fern, wie einige der Besucher am Mittwochabend fanden. Erstmals beim Weihnachtsjazz waren Marion und Martin aus Schelklingen mit ihren quer durch Deutschland und in Österreich verstreuten Angehörigen. „Hier herrscht eine super Atmosphäre. Die Musik ist klasse, die Leute locker“, sagte Marion.

Ein richtiger Glücksgriff

Mit der Band „Jazzmichl“ hatten die Verantwortlichen des Ehinger Jazzclubs diesmal eine regional ansässige Combo ausgesucht – und damit einen Glücksgriff getan. Die fünf Musiker aus Blaubeuren steckten das Publikum von der ersten Minute mit ihrer von Fröhlichkeit durchzogenen Spielfreude an. Jazzclub-Vorsitzender Horst Schwab schwärmte schon nach der ersten Kostprobe: „Wenn wir so eine klasse Formation in der Region haben, brauchen wir nicht lange suchen.“ Caroline Gengnagel zog die Zuhörer mit ihrer warmen und zugleich kraftvollen Stimme in den Bann und lieferte beim nächsten Stück einen brillanten Saxophonklang.

„Jazzmichl“ brachte mit seinem breit gefächerten Repertoire aber nicht nur eingefleischte Jazzfans ins Schwärmen, vielmehr lieferten die vier Musiker und eine Musikerin neben dem traditionellen Jazz auch Funk, Rap, Soul sowie extravagante Eigenkompositionen. Überdies interpretierten Uwe Haas (Altsaxophon) und Caroline Gengnagel (Tenorsaxophon) – beide auch als Sänger im Einsatz – Torsten Knaudt (Piano), Markus Müller (Cajon) und Michael Hermann (Bassist) Klassiker und Ohrwürmer von weltbekannten Musikgrößen quer durch die Popularmusik.

„Jazzmichl“ boten eine wohltuende Performance – ohne überflüssiges Beiwerk, ohne Stress und Hektik, einfach grooved mit handgemachter Musik – wobei jeder Musiker eine persönliche Note einfließen ließ. Die Gruppe bezeichnet ihr Musikgenre auch als „Easy Jazz“ für Herz und Seele, zum Mittanzen, Mitsingen und Mitschwingen. „Wir wollen, dass unsere Musik Ihnen gute Laune bereitet und auch uns riesig Freude macht. Lassen Sie uns in den nächsten Stunden zusammen richtig viel Spaß haben“, sagte Musiker Uwe Haas als Aufforderung an das Publikum. Die Zuhörer ließen sich das nicht zweimal sagen und klatschten sogleich begeistert Beifall.

