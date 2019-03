Nicht von ungefähr war das Konzert mit der Band „Blue Train“ am Samstagabend im Öpfinger Kulturraum ausverkauft. Schon 2018 beim Gastspiel in Oberdischingen hatten die fünf Vollblutmusiker für ein rundum begeistertes Publikum gesorgt. Auch in Öpfingen präsentierten Kurt Albrecht, Gerhard Donocik, Arthur und Konstantin Egle sowie Rudi Schädle ihr breites Repertoire aus Pop, Rock, Country, Folk und Rockabilly, quer durch die 50er und 60er – und lösten Beifallsstürme aus. Sie punkteten auch durch die Nähe zu den Zuhörern.