Die Sportgemeinschaft (SG) Altheim hat das realisiert, was in vielen anderen kleinen Dörfern schmerzlich vermisst wird: Die Rede ist von einem Gaststättenbetrieb, in dem bürgerschaftliches Miteinander gepflegt, eine gemütliche Einkehr im eigenen Ort ermöglicht oder ein Fest gefeiert werden kann. Start für die neue Altheimer Gastronomie im Sportheim ist am Freitag, 27. August, um 17 Uhr.

Das Bewirtungsteam setzt sich aus Ehrenamtlichen zusamm...