Im Schnelldurchlauf hat Bürgermeister Andreas Braun am Dienstag im Gemeinderat den 187 Seiten umfassenden Haushaltsplan 2019 vorgestellt. Er war bereits am 19. Februar detailliert vorberaten worden. Der Plan, der erstmals nach dem neuen Haushaltsrecht erarbeitet wurde, sei einfach, zweckmäßig und gut strukturiert, sagte Braun.

Er freute sich über das Ergebnis. „Wir sind schuldenfrei und verfügen über 1,8 Millionen Euro Liquidität.“ Gewerbe- und Einkommensteuer seien reichlich geflossen, die Gemeinde habe Zuweisungen um Umlagen auf Rekordniveau erhalten. Den Erträgen von 5,051 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 4,417 Millionen Euro gegenüber.

Große Investitionen stehen an

Mit den 633.905 Euro an Ertrag und Rücklagen von 347.295 Euro können dem laufenden Finanzhaushalt 976.705 Euro zugeführt werden. So werden für 2019 noch keine Kredite nötig. Doch wegen der Großinvestitionen Kläranlage, Erweiterung von Kindergarten und -krippe, Erschließung von Bauland, der Sanierung der Grundschule und dem Breitbandausbau sind für 2020 Kredite von 1,28 Millionen geplant, weitere 500.000 Euro 2021 und 200.000 Euro im Jahr 2022; dann ist bereits eine Tilgung von 200.000 Euro vorgesehen.

Gut 2,5 Millionen Euro werde die Gemeinde in den nächsten Jahren investieren. Damit baue sie zum einen den Investitionsstau ab, zum anderen werde, vor allem bei der Kinderbetreuung, auch in die Zukunft investiert. Die Kreditaufnahmen von 1,8 Millionen Euro könnten dabei laut Braun nur eingehalten werden, wenn ausreichend Zuschüsse von Land und Bund fließen. Zudem hat das Gremium den Stellenplan Personal für den Bauhof erhöht.

Neues Fahrzeug für den Bauhof

Einstimmig hat der Gemeinderat eine Ersatzbeschaffung für den in die Jahre gekommenen Pritschenwagen für den Bauhof beschlossen, er kostet 28.722 Euro. Zudem kauft sie einen Anhänger für 6700 Euro. Damit seien Geräte und Fuhrpark des Bauhofs wieder auf dem neuesten Stand, zumal der Bauhof ja auch die Gemeinde Griesingen mitversorgt“, betonte Braun. Mittelfristig ist der Neubau des Bauhofs geplant, dazu sind für 2022 400.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Geld für die Mehrzweckhalle

Auch die Installation einer neuer Beleuchtung für die Mehrzweckhalle samt Bühne, Umkleideräume und Gänge für 34.000 Euro wurde beschlossen. Geplant ist der Einbau von LED-Leuchten zum Dimmen. Das Ingenieurbüro Puscher, Schelklingen, wird mit der Planung beauftragt.

23 Flüchtlinge und eine Obdachlose sind derzeit in Öpfingen untergebracht, teilte der Bürgermeister weiter mit. In der Bücherei ist der PC für 2000 Euro erneuert worden. Und die Streicharbeiten am Hochbehälter sind erledigt. Im Laufe des Jahres soll noch die Belüfteröffnung verbessert werden.