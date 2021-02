Was die baden-­württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) zu Wochenbeginn am Rande einer Aufzeichnung ihrer Wahlkampf­serie „Eisenmann will’s wissen“ verkündete, ließ aufhorchen: Medienberichten zufolge liefen derzeit Überlegungen im Ministerium, wonach Ehingen am Schulst...