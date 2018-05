Rückblick 900 Sänger in Obermarchtal

900 Sänger in Obermarchtal

Ehingen / jb

Vor 25 Jahren berichtete die Zeitung über den Chorgesang und über die Notversorgung. Vor 50 Jahren ging es um einen Bier-Diebstahl.

Vor 25 Jahren

900 Sängerinnen und Sänger aus dem ganzen Donau-Bussen-Gau kamen in Obermarchtal zum Auftakt der Konzertreihe „Singende Barockstraße“ zusammen. Etliche Konzerte fanden statt, weitere 70 sollten im Lauf des Jahres folgen. An dem Gemeinschaftsprojekt des Schwäbischen Sängerbundes und des Kultusministeriums beteiligten sich unter anderem Chöre aus Ehingen, Schelklingen und Munderkingen, außerdem aus Rottenacker, Emerkingen und Lauterach, berichtete die Zeitung.

Nach drei Jahren Bauzeit war in Hausen ob Urspring das neue Dorfzentrum fertiggestellt. Kindergarten, Ortsverwaltung und Feuerwehr waren bereits in das Gebäude eingezogen, das einst ein Bauernhof gewesen war. Rund 1,7 Millionen Mark hatte die Stadt Schelklingen investiert, hieß es.

Die Notfallversorgung in Ehingen geriet in die Kritik: Gleich zweimal musste der Rettungshubschrauber der Bundeswehr an zwei Tagen hintereinander den Raum Ehingen ansteuern, weil die einzige verfügbare Notfallmedizinerin des Ehinger Kreiskrankenhauses bereits bei anderen Notfällen im Einsatz war. Das Kreiskrankenhaus sah sich jedoch mit 28,4 Ärzten personell überdurchschnittlich gut besetzt.

Vor 50 Jahren

Ein ungewöhnlicher Diebstahl ereignete sich in Reutlingendorf: Zwei Hilfsarbeiter hatten ein Bierfass mitgehen lassen, das vor dem dortigen Festzelt abgestellt worden war, berichtete die Polizei. Die durstigen Diebe wohnten in einer Nachbargemeinde. Der Inhalt des Fasses betrug ganze 99 Liter Bier.

Die Ehinger Stadtbibliothek – 1968 jeden Dienstag und Freitag von 15 bis 19 Uhr geöffnet – stellte einige ihrer Neuerwerbungen vor. Dazu gehörten unter anderem Stefan Zweigs „Schachnovelle“, die „Wanderungen durch Oberschwaben“ und in der Sparte Trivialliteratur Konsaliks „Nächte in der Taiga“.

Die Einweihung des neuen Sportplatzes in Schmiechen war „ein Fest für die ganze Gemeinde“, berichtete die Zeitung. Ein Fußball-Pokalturnier, Gymnastikvorführungen, ein Frühschoppenkonzert, ein Festbankett, Tanzmusik und ein Gottesdienst gehörten zum Programm.