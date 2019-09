Das neue Schuljahr naht, schon in der nächsten Woche geht es los. Vor allem in den ländlichen Landkreisen, vor allem an den Grundschulen, aber auch an den Realschulen fehlen in Baden-Württemberg noch Lehrer. Insgesamt sind inklusive der Gymnasien landesweit gut 800 Lehrerstellen unbesetzt, wie di...