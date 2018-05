Freizeit Freibad: 60 Badegäste kommen zum Saisonauftakt

Schelklingen / Joachim Schultheiß

Am Samstag eröffnete das Schelklinger Freibad. Bei sommerlichen Temperaturen wurde das Angebot rege genutzt.

Das Wetter passte. Am Samstag, zur Eröffnung des Schelklinger Freibads, gab es Sonnenschein und große und kleine Badegäste tummelten sich im Wasser und auf den Liegewiesen. Trotzdem bestand auf dem weitläufigen Gelände kein Mangel an Schattenplätzen.

Das großzügige Platzangebot auf den Liegewiesen und viel natürlicher Schatten unter dem alten Baumbestand seien Gründe, die das Schelklinger Freibad auch bei Bürgern aus den Nachbargemeinden so beliebt machten, sagte Bademeister Roland Reiter. „Einen Sonnenschirm braucht bei uns niemand mitbringen.“ Mit seinem Kollegen Walter Lojewski kümmert sich Reiter wieder um einen reibungslosen Ablauf der Badesaison. Gleich nach Eröffnung, am Samstagvormittag um 10 Uhr, habe man fast 60 Gäste gezählt. Viele erwachsene Schwimmer seien es gewesen, die das Angebot regelmäßig nutzen und auch einige Kinder und Jugendliche, sagte der Bademeister.

Neues Klettergerüst kommt

Am Nachmittag war der Andrang besonders in und um das separate Nichtschwimmerbecken mit seiner Rutsche am größten. Neben dem Kinderschwimmbecken werde diese Woche vom städtischen Bauhof noch ein neues Klettergerüst aufgebaut. Finanziert habe das Spielgerät der Schwimmbadförderverein.

Auch Zahide Karakurt, Inhaberin des Schwimmbadkiosks, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ablauf des ersten Tages. Außer Getränken und Süßigkeiten gibt es im Kiosk auch Pizza, Pommes, Brat- oder Currywürste.

Info Die Öffnungszeiten des Schelklinger Freibads sind täglich von 10 bis 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter ist geschlossen. Die Eintrittspreise liegen bei 1,50 Euro für Kinder und 2,50 Euro für Erwachsene. Das Schwimmbadfest des Fördervereins findet dieses Jahr laut Reiter am Samstag, 14. Juli, statt.