Entwicklung 5. Bauabschnitt Rosengarten in Planung

5. Bauabschnitt Rosengarten in Planung

Ehingen / Jana Zahner

Die Stadt Ehingen geht die fünfte Erweiterung des Baugebiets Rosengarten an, 127 neue Bauplätze sollen nahe der B 311 entstehen, derzeit läuft die Erschließung des vierten Abschnitts, die voraussichtlich im November abgeschlossen ist. Der Gemeinderat hat gestern per einstimmigen Beschluss die Vergabe der Ingenieursleistungen für die künftige Erweiterung vergeben. Wegen der großen Nachfrage sollen die Abschnitte parallel angegangen werden, sagte OB Alexander Baumann. Die Ingenieurleistungen hat die Stadtverwaltung an ein Büro aus Stuttgart zum Angebotspreis von 128 000 Euro vergeben. Das Büro habe schon die anderen Abschnitte betreut und sei mit dem Projekt vertraut, wie Stadtbaumeister Andreas Erwerle sagte.

Vor der Abstimmung gab es jedoch Widerspruch von Stadtrat Peter Groß (CDU), der wissen wollte, ob auf dem Rosengarten-Gelände auch ein neuer Kindergarten geplant sei, weil mit den vielen neuen Wohnungen auch mehr Kinder zu erwarten seien. Er meldete Zweifel an, dass die bereits vorhandenen Einrichtungen in der Lage seien, noch mehr Kinder aufzunehmen. Baumann verwies auf die Bedarfsplanung der Stadt in Sachen Kinderbetreuung.