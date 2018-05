Glaube 450 Christen pilgern an Christi Himmelfahrt nach Unterstadion

Raum Munderkingen / Ingeborg Burkhardt

Der Glauben hat uns heute zusammengeführt. Ich freue mich, dass trotz des Regens so viele zu Fuß oder vielleicht auch mit dem Auto zu unserer Eucharistiefeier gekommen sind.“ So hieß gestern Pfarrer Dr. Thomas Pitour die Teilnehmer der Sternwallfahrt in der vollbesetzten Pfarrkirche St. Maria und selige Ulrika herzlich willkommen.

Früh aufgebrochen

Die rund 450 Katholiken waren schon am frühen Morgen des Festtags Christi Himmelfahrt in ihren Gemeinden aufgebrochen, um mit Pfarrer Pitour, Pfarrvikar Dr. Venatius Chukwudum Oforka sowie der Pastroralassistentin Majella Vater singend und betend nach Unterstadion zu pilgern. Eine große Schar von Ministranten hatte sich an der Spitze in die Prozession eingereiht. Der Musikverein „Lyra“ Unterstadion gestaltete die Eucharistiefeier musikalisch.

Im Gemeindehaus deckte zu dieser Zeit der „Freundeskreis St. Maria und selige Ulrika Nisch“ die Tische. Schon morgens um fünf Uhr hatten sie damit begonnen, für die Wallfahrer Mittagessen zu kochen. In diesem Jahr waren es Schweinehals mit Beilagen und vegetarische Maultaschen mit Salat. Vor dem Eingang wurde wieder der Grill stationiert. Im 26. Jahr der Bewirtung der Pilger wusste jeder, auf welchem Posten er gebraucht wird. Ein großes Kuchenbuffet, am Eingang zur Festhalle aufgestellt, rundete das kulinarische Angebot ab. Das routinierte Freundeskreis-Team sorgte auch rechtzeitig dafür, dass heißer Kaffee und Getränke bereit standen, wenn der Gottesdienst zu Ende ist.

Dass es wegen des Regens vielleicht etwas weniger Wallfahrer sind als bei strahlendem Sonnenschein, das spiele keine Rolle, meinten die Schaffer. Es gebe auch Stammgäste, die ihre Küche schätzten und einfach mit dem Auto kämen.