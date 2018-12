Tanzen 400 Country- und Western-Fans üben Linedance in Blienshofen

Ehingen-Blienshofen / Renate Emmenlauer

Die erste Country- & Linedance-Night im Feststadel in Blienshofen erwies sich als voller Erfolg. Rund 400 Fans der Country- und Westernmusik und zahlreiche Linedancer tummelten sich am Samstagabend in dem Festschuppen. Die regionale Band Saddle n’Boots spielte und animierte so die Lindedancer, ihrem Hobby auf der Tanzfläche zu frönen. Mit Karl-Heinz Kapferer war sogar ein Fan bis aus Waldshut angereist. Der 80-Jährige präsentierte sich im Western-Outfit. Steffi Knab als Feststadel-Chefin war begeistert über die große Resonanz auf die Premiere; es seien auch die Workshops zu Boogie-Woogie-Tänzen mit 50 Teilnehmern und zu Lindedance mit 150 Tanzwilligen super angekommen. Am Sonntag, 6. Januar, bietet Köhlers Krone bei der Dreikönigsausstellung des Maschinenparks der Firma Knab einen Mittagstisch im Feststadel in Blienshofen.