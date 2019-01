Gemeinderat 400 000 Euro für ein neues Baugebiet

Maria Bloching

Die Feuerwehr, der Breitbandausbau, Grunderwerb für ein neues Baugebiet und die Sanierung der Schule – das sind die großen Ausgabenposten für die Gemeinde Untermarchtal in diesem Jahr. Das hat der Gemeinderat mit dem Haushalt 2019 beschlossen. Dieser hat ein Volumen von 2,839 Millionen Euro, das sind 192 500 Euro weniger als 2018. Für die Investitionen bringt der Haushalt 104 000 Euro; um alles finanzieren zu können, sind neue Darlehen von 300 000 Euro und eine Entnahme von 62 000 Euro aus den Rücklagen notwendig.

„Unsere Feuerwehr bewegt sich auf sehr hohem Niveau. Das wollen wir halten“, machte Bürgermeister Bernhard Ritzler deutlich. Für die Wehr ist eine Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens vorgesehen (65 000 Euro), außerdem soll in Meldeempfänger und Funkgeräte investiert werden. In den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung fließen 50 000 Euro. Für den Kinderspielplatz Große Egert werden weitere 20 000 Euro bereitgestellt, außerdem gilt es, die energetische Sanierung der Grundschule mit 50 000 Euro nachzufinanzieren, nachdem aus dem Ausgleichsstock weniger Fördermittel als erhofft kommen. Und da die Bauplätze im Baugebiet „Steige IV“ fast komplett verkauft sind, muss die Gemeinde weiteres Bauland erschließen. Für entsprechenden Grunderwerb nimmt sie 400 000 Euro in die Hand. „Das sind Investitionen, die ja wieder zurück fließen“, sagte Axel Leute von der Verwaltungsgemeinschaft. Für Ritzler ist klar: „Wir müssen jungen Leuten die Möglichkeit geben, hier zu bauen.“

Die wichtigste Einnahmenquelle sind die Zuweisungen vom Land; die steigen im Vergleich zum Vorjahr von 598 615 auf 655 750 Euro. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer geht von 391 865 auf 430 970 Euro nach oben. An Gewerbesteuer erwartet die Gemeinde 65 000 Euro (Vorjahr 100 000). Die Grundsteuereinnahmen sind mit 61 600 Euro veranschlagt (Vorjahr 61 250), die Personalkosten gehen mit 326 865 Euro leicht zurück (Vorjahr 328 400 Euro). Einen großen Posten bei der Unterhaltung stellt die Mehrzweckhalle dar (Abmangel 38 285 Euro, Vorjahr 26 860 Euro).

Der Umbau des Rathauses, die Erschließung von Wohnbaugebäuden und der weitere Breitbandausbau wurden ins Investitionsprogramm 2020 bis 2022 aufgenommen. Darüber hinaus stehen Kanalsanierungsmaßnahmen an, die sich jedoch nur umsetzen lassen, wenn die beantragten Zuschüsse vom Land auch bewilligt werden.

Wasserpreis steigt

Wie bereits angekündigt, beschloss der Gemeinderat die Erhöhung der Wassergebühren von 1,30 Euro je Kubikmeter auf 1,80 Euro. „Prozentual gesehen hört sich diese Erhöhung brutal an“, gab Erwin Mönch zu bedenken. Sechs Jahre waren die Gebühren unverändert, man hätte vielleicht etwas früher reagieren müssen, nun sind „latent Verluste angefallen, die wir jetzt im Zeitraum von fünf Jahren ausgleichen müssen“, erklärte Axel Leute.