Das Thermometer zeigt deutlich unter null Grad, als Kevin Wiest und Tobias Tress am Sonntagmorgen um 8 Uhr am Feuerwehrhaus in Oberstadion zur letzten von zwölf Joggingrunden aufbrechen. Seit Freitag, 12 Uhr, sind der Bürgermeister und der Schulleiter im Rahmen der sogenannten Goggins-Challenge al...