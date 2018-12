Bildung 3D-Druck für Gewerbliche Schule Ehingen

Ehingen/Stuttgart / swp

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau fördert mit 107 000 Euro den Ausbau der sogenannten „Lernfabrik 4.0“ an der Gewerblichen Schule Ehingen. Das geht aus einer gestern verschickten Mitteilung aus dem Ministerium hervor. Mit dem Geld aus Stuttgart soll der Bildungseinrichtung in der Trägerschaft des Landkreises Alb-Donau ermöglicht werden, die Jugendlichen im 3D-Druck zu unterrichten, wie es in einer ebenfalls gestern verschickten Mitteilung des CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel heißt. Laut Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (ebenfalls CDU) werde mit der Förderung die Jugend „optimal auf Industrie 4.0“ vorbereitet.

Wirtschaft eingebunden

Insgesamt fördert das Ministerium 21 sogenannte „Lernfabriken“ an den beruflichen Schulen im Land, die ursprüngliche Fördersumme von vier Millionen Euro aus der Landesstrategie digital@bw wird dabei um weitere 860 000 Euro aufgestockt. Hoffmeister-Kraut sieht dies als wichtigen Schritt für eine „nachhaltige Fachkräftesicherung im Land“.

Die Vorhaben beginnen teilweise bereits im Februar 2019. Ferner sei die regionale Wirtschaft in die Aus- und Weiterbildungsgänge an den Schulen über „Kooperationen und Sponsoring eng eingebunden“. In den „Lernfabriken 4.0“ sollen Schüler laut Ministerium in Grundlagenlaboren Module aus industriellen Fertigungsprozessen kennenlernen, darunter Automatisierung, Steuerung und Programmierung.

Laut Hagel hat die Gewerbliche Schule Ehingen mit ihrem Ansatz, „ein ganzheitliches Verständnis für digital vernetzte Produktionsabläufe zu vermitteln, ins Schwarze getroffen“. Er habe sich deshalb mit einem Unterstützungsschreiben an die Wirtschaftsministerin gewandt. Die „Lernfabrik 4.0“ an der Schule startete bereits im Frühjahr 2017, nachdem 2015 das Konzept zur Finanzierung im Sozialausschuss des Kreistags vorgestellt und beschlossen wurde. Die Einrichtung kostete damals 740 000 Euro, 310 000 Euro sollte das Land beisteuern, 70 000 Euro von der Wirtschaft, 350 000 Euro vom Schulträger.

Laut Hagel soll das bisherige Konzept nun um den 3D-Druck, um die sogenannte additive Fertigung, erweitert werden. Auch Hagel betont die enge Kooperation mit Wirtschaft und Kammern der Region, „so sollen Synergieeffekte genutzt werden“.