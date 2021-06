„Keine erfreulichen Ergebnisse“ habe die Ausschreibung für den Bau des neuen Hochbehälters in Lauterach erbracht, sagte Bürgermeister Bernhard Ritzler am Freitag in der gemeinsamen Sitzung der Gemeinderäte Lauterach und Rechtenstein in der Lautertalhalle. Durchschnittlich 35 Prozent über d...