Öpfingen 33 Kinder fahren mit Spaß Fahrrad

Öpfingen / Renate Emmenlauer

33 Mädchen und Jungs waren am Sonntagnachmittag beim neunten Fette-Reifen-Rennen in Öpfingen in den Jahrgängen von 2008 bis 2015 dabei. Die Radsportabteilung der SG Öpfingen hatte erstmals auch Kinder mit Cityrollern ins Programm genommen, im vorigen Jahr waren Laufräder hinzugekommen. Weil einige Eltern ihre Sprößlinge eifrig angefeuert haben, kam am Meisenweg und drum herum auch richtige Wettkampatmosphäre auf. Bei der Siegerehrung stand der olympische Gedanke „Dabei sein ist alles“ im Vordergrund, zumal alle Teilnehmer mit Urkunden und Sachpreisen belohnt wurden. Wieder einmal hatten es Radsportchef Günter Schulz und seine Helfer geschafft, vielen Kindern den Spaß am Radfahren zu vermitteln.