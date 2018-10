Feier 30. Geburtstag der „Veteranen“ gefeiert

Hausen ob Allmendingen / Renate Emmenlauer

Reißenden Absatz fanden gestern die Spezialitäten bei der Sichelhenke des Musikvereins Harmonia Allmendingen in Hausen ob Allmendingen. Schlachtplatten, Kesselfleisch und Schnitzel, Sauerkraut und frisches Bauernbrot wurden von den Besuchern im rustikalen Ambiente und bei Blasmusik vom späten Vormittag bis zum Abend mit Genuss verspeist.

Startschuss in den dreitägigen Festreigen war der Politische Abend am Freitag (siehe oben) sowie am Samstag der Musikabend zu „30 Jahre Veteranenkapelle“ des Musikvereins. Die 22 Instrumentalisten unter Leitung von Alwin Bühner punkteten durch Spielfreude und eine gelungene Stückauswahl von Polkas, Walzern und Märschen. Die „Odlies“ der Stadtkapelle Ehingen, die sich vor 22 Jahren gegründet haben, erwiesen ihren Musikfreunden die Ehre und gestalteten den Abend schwungvoll mit. Ebenso die „Alten Kameraden“ der Stadtkapelle Munderkingen.

Deutlich wurde an den drei „Senioren“-Orchestern, dass alle musikalisch erfahren sind und Lust am gemeinsamen Musizieren haben.

Alwin Bühner, der die Veteranenkapelle von Anfang an dirigiert, lieferte einen kurzweiligen Rückblick und eine Bilderschau, über die drei erfolgreichen Jahrzehnte und wusste zu jedem seiner Musiker eine nette Anekdote. Außer Alwin Bühner spielen Ernst Oßwald und Erich Brobeil seit Beginn bei den Veteranen.

Als Zielsetzung nannte der Dirigent: „Wir sind ein fröhlicher Haufen. Wir spielen die Musik, die uns allen Freude bereitet, ohne Leistungsdruck, und wir pflegen eine enge Kameradschaft mit zahlreichen geselligen Aktivitäten.“ Neben den wöchentlichen Proben ist die Veteranenkapelle jedes Jahr zu mindestens 15 Auftritten gebucht. Bei Arbeitseinsätzen des Vereins sind sie mehrheitlich auch dabei.