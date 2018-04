Kommune 2,4 Millionen Euro für die Ortsdurchfahrt Schmiechen

Schelklingen / Bernhard Raidt

Es kann losgehen. Gestern Abend haben die Stadträte in Schelklingen die Arbeiten für den Umbau der Ortsdurchfahrt Schmiechen vergeben. Für rund 2,4 Millionen Euro übernimmt die Firma Hanna die Aufgabe. Die Firma hatte das günstigste Angebot abgegeben, ein zweites Gebot einer anderen Firma lag bei rund 2,9 Millionen Euro. Schelklingens Bauamtsleiter Markus Schmid zeigte sich angesichts der derzeit guten Auslastung der Baubranche mit der Ausschreibung zufrieden. Die Kostenschätzung des Ingenieurbüros für den Ausbau der Ortsdurchfahrt hatte bei rund 2,1 Millionen Euro plus 375 000 für Nebenkosten gelegen. Die Stadträte vergaben einstimmig den Auftrag an die Firma aus Ehingen-Stetten. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass zwei Zuschussbescheide noch wie erwartet eintreffen. Da die Straße eine Kreisstraße ist, bezahlt das Landratsamt etwa 600 000 Euro der Kosten. Das Regierungspräsidium Tübingen übernimmt einen Anteil von 120 000 Euro für den Geh- und Radweg entlang der Straße. Mitte/Ende Mai sollen die Bagger rollen, berichtete Schmid.

Friedhofs-Gestaltung ist Thema

„Ich bin erschrocken darüber, wie der Schelklinger Friedhof aussieht“, sagte Heinz Zeiher (CDU) gestern in der Gemeinderatssitzung. „Also ich möchte da nicht begraben sein. Und wenn, dann würde ich aufstehen und gehen.“ Die Aussage sorgte für einige Lacher bei seinen Stadtratskollegen. Aber bis zur Wiederauferstehung des Heinz Zeiher müssen die Schelklinger in Sachen Friedhofsumgestaltung wohl nicht warten. Denn Zeiher und die CDU hatten eine Anfrage in Sachen Friedhof vorbereitet – und sich dabei mit ihren Stadtrats-Kollegen abgestimmt. Deshalb stellte Jürgen Haas (SPD) gestern prompt den Antrag an die Stadtverwaltung, noch vor der Sommerpause darzulegen, wie denn der genaue Terminplan für die Neugestaltung des Friedhofs aussehen soll. Dabei geht es etwa um die Erstellung eines Grünplans und eines Pflanzkonzepts. Auch die im Herbst bereits besprochene Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof soll geplant werden. Die Arbeiten sollen dann rasch umgesetzt werden. „Das Thema Friedhof ist den Bürgern wichtig“, sagte auch Haas. Alle Räte billigten diesen Antrag. Bürgermeister Ruckh nahm ihn entgegen.