Freizeit 29 Gleitschirmflieger starten in Hütten

Hütten / Renate Emmenlauer

Felix Kiem und Anne Dukek sichern sich Platz 1 beim Hüttener Gleitschirmfliegen. 29 Teilnehmer nehmen am Wettkampf teil.

Fast im Minutentakt sind am Samstag und Sonntag bunte Gleitschirme übers Schmiechtal hinweggeflogen. Die Gleitschirmflieger Urenschwang starteten vom vereinseigenen Gelände aus etwa 100 Meter Höhe und versuchten auf dem Zielkreis unterhalb dem Hüttener Schützenhaus zu landen.

Schwierige Wetterbedingungen am ersten Tag

Am Samstag, beim freien Training und den ersten Wettkampfflügen, waren 22 Teilnehmer dabei – wohl wegen des schwierigen West- und Südwestwinds. Am Sonntag – bei perfekten Windverhältnissen – hatten sich sieben Piloten nachgemeldet. Wobei Letztere entgegen den Richtlinien, wonach eine zweitägige Teilnahme Pflicht ist, für das Pokalfliegen zugelassen wurden. Bei diesen wurde wegen des fehlenden ersten Zielfliegens am Samstag nur ein Sonntagsdurchgang gewertet. Bei allen anderen Teilnehmern galten die besten zwei der drei Flüge für die Wertung.

Vorjahressieger gewinnt wieder

Die beiden Gleitschirm-Urgesteine Ernst Unfried und Hilmar Sirch als Kampfrichter waren die „Herren“ des 60 Meter großen Zielkreises und vermaßen bei jeder Landung die Abweichung vom Zielpunkt. Alle Register zog beim Zielfliegen in den zwei Durchgängen am Sonntag der Vorjahressieger Felix Kiem und holte sich den Pott. Der junge Starter aus Hütten hatte bereits am Samstag eine Punktlandung geschafft und somit beim ersten Zielfliegen die Nase vorn. Er gilt längst als Star der Urenschwanger Gleitschirmflieger und hatte seinen Vater Horst als passionierten Piloten auch in diesem Jahr abgehängt. Dieser schaffte Platz 3.

Vereinschef Ralf Straub war am Sonntagnachmittag zufrieden. Beim zweiten Zielfliegen Sonntagvormittag war er mit seinem Wettkampfgleitschirm kaum 2,50 Meter vom Zielpunkt entfernt gelandet. Beim dritten Durchgang am Nachmittag war der Mehr­stetter auch gut dabei und schaffte immerhin Rang 4.

Laut Ernst Unfried, der den Wettbewerb moderierte, erfordere diese Art Gleitschirm vom Pilot viel Erfahrung und technisches Know-how. Als Erfolgsrezept verriet Ralf Straub: möglichst lange oben bleiben, um den Endanflug genau ausmitteln und bei Bedarf mit Blick zum Ziel etwas abbremsen zu können. Seinem liebsten Hobby frönte auch Manfred Schwarz, der frühere Vorsitzende der Gleitschirmflieger Urenschwang, der zwar weit am Ziel vorbeigleitete, dies aber nach der Devise „Dabeisein ist alles“ gelassen nahm. Er belegte Platz 10.

Titelverteidigerin verpasst Sieg knapp

Titelverteidigerin bei den Frauen, Janika Göhler, behielt bei der Wertung der Damen die Nase vorn. Sie hatte bereits am Samstag das beste Ergebnis eingefahren, verpasste am Sonntag aber den Sieg knapp und musste sich mit Rang 2 begnügen. Siegerin wurde Vereinskameradin Anne Dukek. Übrigens standen heuer drei Wanderpokale auf dem Tisch. Einen davon hatte Janika Göhler bereits vergangenes Jahr für sich behalten dürfen, weil sie drei Jahre in Folge Siegerin der Damen war.

Sie bezeichnet sich als eine Späteinsteigerin, die 2011 über ihre Freunde zum Gleitschirmfliegen kam. Erst sei sie im Tandem mitgeflogen, danach habe sie einen Schnupperkurs besucht. „Dann war ich von diesem Hobby mit hohem Suchtpotenzial komplett infiziert“, sagte Janika Göhler. Den größten Reiz am Gleitschirmfliegen für sich markierte sie dahingehend: „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl von Freiheit, in der Luft zu dahinzugleiten und dabei die Schönheit der Landschaft zu genießen.“

Nach 25 Jahren wieder erster Wettkampf

Einer, der als Gleitschirmpionier zum Segelfliegen kam und jetzt nach 25 Jahren wieder seinen ersten Wettkampf im Gleitschirmfliegen absolvierte, war Marcus Kohn – er belegte Platz 15. Wie der Laichinger sagte, hätten beide Flughobbys ihren Reiz, aber ein Kriterium gemeinsam – ohne Motor als Hilfsmittel zu fliegen. Nach 4500 Starts und Landungen mit dem Segelflugzeug und davor vielen Flügen mit dem Gleitschirm, weiß Marcus Kohn in Punkto Sicherheit: „Gefährlich ist bei diesen Hobbys nur der Pilot, der entweder zu wenig Erfahrung besitzt oder nicht auf die grundlegenden Regeln achtet.“

Das 30. Hüttener Pokalfliegen war auch Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, der nach Auskunft des Vorsitzenden Ralf Straub die zwei Hektar Gelände am Urenschwang seit vielen Jahren pflegt und nun auf dem Berg und beim Schützenhaus große Wellnessbänke aufgestellt hat.

