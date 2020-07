Am 1. Juli 1995, einem Samstag, übernimmt Dr. Thomas Mack seine erste eigene Apotheke. Es ist die Stadtapotheke in Munderkingen, deren Besitzer Ortwin Lang in den Ruhestand geht. Die beiden pharmazeutisch-technischen Angestellten Langs bleiben – bis heute: Helga Thal und Sonja Blersch sind seit...