Allmendingen 25 Aussteller bei der Ausbildungsmesse in Allmendingen

25 Aussteller bei der Ausbildungsmesse in Allmendingen

Allmendingen / Renate Emmenlauer

25 Aussteller präsentieren sich am Freitag im Bürgerhaus zur achten Allmendinger Ausbildungsmesse. Beginn ist um 17 Uhr.

Die heimischen Unternehmen setzen auf die Allmendinger Ausbildungsmesse, die am Freitag, 21. September, von 17 bis 20 Uhr im Allmendinger Bürgerhaus unter dem Motto „Nimm es in die Hand“ stattfindet. 25 Firmen sowie Behörden, Schulen und Institutionen sind in der achten Auflage dabei. „Damit verbuchen wir einen Ausstellerrekord“, freut sich Walter Leichtle, Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins (GHV). Die Kehrseite: Im Bürgerhaus sei die Kapazitätsgrenze schon fast erreicht.

Familiäre Atmosphäre

Der neue Allmendinger Bürgermeister ist begeistert von der Ausbildungsmesse. „Meist bleibt diese Art von Veranstaltung den Städten vorbehalten“, sagt Florian Teichmann. Erfolgsrezept der kleinen Messe sei die familiäre Atmosphäre. Der persönliche Dialog zwischen den potenziellen Berufseinsteigern und den Firmen sei immer noch der beste Weg, zueinander zu finden. „In vielen Fällen kennen sich Aussteller und Besucher schon.“ Durch die festen Bildungspartnerschaften der Großfirmen Burgmaier, Rampf und Schwenk mit der Schule seien die meisten Schüler im engen Kontakt mit den Ausbildern und hätten schon Einblicke in diese Betriebe bekommen, ergänzt Teichmann.

Nachhaltige Messe

Als Indiz für die Nachhaltigkeit der Ausbildungsmesse erachtet er, dass dadurch zahlreiche Praktika und gar schon feste Lehrverhältnisse zustande gekommen sind. Und das Spektrum der Aussteller sei breit. „Hier ist der Kleinbetrieb genauso vertreten wie mittelständische Firmen und Großunternehmen. Vom Handwerk über den Handel bis zum Gesundheitswesen. Ebenso Schulen, Behörden und Institutionen.“

Neu dazugekommen sind laut Leichtle die Uni Ulm, Elektrotechnik Strobl aus Schelklingen, die Krankenhaus GmbH (ADK), Holzbau Müller aus Blaustein und Tatiana Hofmann, Ausbildungsscout des Alb-Donau-Kreises. Die Spedition Denkinger stellt einen Truck und Braig Küchen & Schreinerei einen voll ausgestatteten Werkstattwagen auf den Rathausplatz.

Jugend ist die Zukunft

„Die Jugend ist unsere Zukunft“, betonen Teichmann und Leichtle. Ein attraktiver Wirtschaftsstandort könne Allmendingen nur bleiben, wenn die Unternehmen auch künftig qualifizierte Mitarbeiter bekommen. Fruchtbar sei die enge Kooperation mit der Gemeinschaftsschule Schelklingen/Allmendingen. Sie hatte im Juli in der Heinrich-Kaim-Schule ihre erste Ausbildungsmesse veranstaltet. „Wir als Gewerbeverein Allmendingen waren dort präsent und haben einige der Aussteller für unsere Messe gewinnen können. Das ist eine Win-Win-Situation“, sagt der GHV-Vorsitzende.

Info Die achte Ausbildungsmesse findet am Freitag, 21. September, von 17 bis 20 Uhr im Allmendinger Bürgerhaus statt. Es werden Bewerber-Checks angeboten. Einblick in ihre Betriebe geben am Samstag, 22. September, von 9 bis 12 Uhr die Firmen Schwenk, Burgmaier, Warth und Rampf.