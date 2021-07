Was am Samstag hinter den Türen der Mehrzweckhalle in Oberstadion passierte, war nach außen hin unspektakulär: Keine langen Warteschlangen, kein Park-Chaos und keine Menschenaufläufe begleiteten die Möbelspendenaktion für Hochwasseropfer. Im Inneren der Halle ging es dafür durchaus emotional ...