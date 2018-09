Baugebiet 23 Bauplätze für Kirchen

Kirchen / Stefan Bentele

Im Ehinger Teilort Kirchen entstehen 23 Bauplätze im beschleunigten Verfahren. Der Gemeinderat hat bei Enthaltungen der Stadträte Christian Rak (Freie) und Hubert Dangelmeier (Grüne) dem Entwurf- und Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan zugestimmt. Wie Stadtbaumeister Andreas Erwerle erläuterte, ist das beschleunigte Verfahren möglich, weil es sich um eine Entwicklung im so genannten Innenbereich handelt. Um die Ausgleichsfläche mit Obstbäumen in der Nachbarschaft zu realisieren, wird der Flächennutzungsplan parallel geändert. Stadtrat Rak hakte nach, ob das beschleunigte Verfahren eigentlich nicht nur für versiegelte Flächen im Innenbereich vorgesehen sei. Erwerle betonte, dass diese Herangehensweise in diesem Fall möglich sei.