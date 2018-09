Gastronomie 21 neue Hotelzimmer am Sternplatz in Ehingen

21 neue Hotelzimmer am Sternplatz in Ehingen

Ehingen / Andreas Hacker

Die Ehinger Familie Steudle macht am Sternplatz den nächsten großen Schritt und erweitert ihr Sternplatz Hotel um 21 weitere Zimmer. Bis Januar 2019 sollen dann 43 Zimmer für Kunden, Touristen und Langzeitgäste zur Verfügung stehen, sagt Marc Steudle, der mit seiner Partnerin Jennifer Wöhrmann das Familienteam mit den Eltern Andreas Steudle und Sonja Mauz-Steudle sowie Bruder Philipp Steudle verstärkt. Das nach dem Umzug von Marianne Geisinger in den neuen „Ehinger Hof“ im April 2016 eröffnete Sternplatz Hotel wäre dann Nummer drei auf dem Ehinger Markt – nach dem Hotel „Adler“ der Familien Steudle und Mauz mit 57 Zimmern und dem Bierkulturhotel mit 50 Zimmern.

Marc Steudle spricht von einer guten Geschäftsentwicklung am Sternplatz. Dort hat die Familie ihr Hotel schon knapp ein Jahr nach dem Start mit den 15 Zimmern des ehemaligen „Ehinger Hofs“ um sieben weitere Zimmer im ersten Obergeschoss vergrößert, die sie von Investor Jan Hildebrand erworben hat. Dieser will, wie ausführlich berichtet, am Sternplatz in den Räumen der ehemaligen Praxis Arnold und des ehemaligen Flurneuordnungsamts vor allem Wohnungen anbieten, stößt aber bei der angestrebten Umnutzung von Gewerbe- zu Wohnflächen auf Widerstand in der Eigentümergemeinschaft. Nun haben Steudles von Hildebrand weitere Flächen gekauft. „Unsere Analysen haben gezeigt, dass die Marktnachfrage diese Erweiterung hergibt“, erklärt Marc Steudle und sieht den Ehinger Hotelmarkt nun optimal ausgeschöpft. „Mit unserem Budget- und Servicekonzept bieten wir genau das, worauf es ankommt: Ein tolles Hotel zu einem attraktiven Preis.“

Frühstücksraum wird größer

In Verbindung mit den anstehenden Arbeiten wird auch die Kapazität des Frühstücksraums vergrößert. Er soll, vermutlich über eine Wendeltreppe, eine Erweiterung im ersten Obergeschoss erhalten, was für die Familie Steudle auch die Möglichkeit bietet, den Service für ankommende und abreisende Gäste zu verbessern. Auch „Steudle’s Genusswelt“ bekommt im Zuge der Veränderungen ein kleines „Facelift“, wie Steudle sagt. Ausgenommen von den Umbauarbeiten bleibt weiterhin die jetzige Sportsbar, das ehemalige Restaurant „Ehinger Hof“. Das „Patrik’s“ gehört zwar zu dem Immobilienpaket, das die Familie Steudle 2014 gekauft hat, die bestehende Nutzung läuft aber erst 2021 aus.