Aktion 17 000 Euro für Projekte in der Bildung

Bewerbungen sind möglich bis zum 31. Mai

Regeln Die Projekte müssen im Gebiet der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß angesiedelt sein und in diesem Jahr noch abgerechnet werden. Zum Geschäftsbereich der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß gehören Ehingen mit allen Teilorten, Lauterach, Obermarchtal, Griesingen, Öpfingen, Oberdischingen und das Hochsträß mit Donaurieden, Ringingen, Pappelau und Markbronn bis Arnegg. Bewerbungen mit Ansprechpartner, Kurzbeschreibung und Kostenschätzung an die Raiba Ehingen-Hochsträß, Bahnhofstraße 15, 89584 Ehingen; per E-Mail an:

angelika.ruppert@rb-eh.de