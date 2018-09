Freundschaft Zwischendurch wird genascht

Crailsheim / Christine Hofmann

Die Aufregung ist groß bei den Schülerinnen und Schülern der Französischklassen, die sich am vergangenen Wochenende auf dem Schulhof des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) getroffen haben. Es ist eine freudige Aufregung, denn die Sechst- und Siebtklässler bereiten sich auf den Festzug des Fränkischen Volksfests vor. Sie malen sich gegenseitig Länderflaggen auf die Wangen, verteilen Kopfbedeckungen und Fahnen und manche üben gar schon, wie weit sie die Bonbons aus ihren Körben werfen können.

Die Schülerinnen Anna (11) und Mara (11) haben Plätzchen in Horaffenform gebacken, die sie an die Zuschauer verteilen wollen. „Bonbons haben wir natürlich auch noch“, sagt Mara. „Es macht Spaß, sie ins Publikum zu werfen. Und zwischendurch nasche ich auch ein paar.“ Die elfjährige Anna nickt zustimmend. „Wenn man jemanden trifft, den man kennt, kriegt der extra viele Süßigkeiten.“

Überall im Stadtgebiet und in den Umlandgemeinden treffen Wagenbauer und Fußgruppen an diesem Wochenende ganz ähnliche Vorbereitungen. Doch die Schüler hätten in diesem Jahr eigentlich Pause, denn die Landwirtschaft ist an der Reihe. „Wir haben uns nicht etwa in den Festzug geschmuggelt“, sagt Französischlehrerin Tanya Simon, „wir wurden gefragt, ob wir mitlaufen wollen. Und die Schüler waren sofort begeistert.“

Solveig Kunz aus dem Pamiers-­Städtepartnerschaftskomitee hat den Kontakt hergestellt. „Die Franzosen aus Pamiers kommen nur alle zwei Jahre zum Volksfest. Da hatten wir die Idee, Schüler, die Französisch lernen, in die Gruppe einzuladen. Es sieht einfach schöner aus, wenn wir eine große Gruppe sind“, so Kunz und sie fügt an: „Es ist wichtig, dass wir unsere Partnerstadt Pamiers würdig repräsentieren.“ Auch wenn Gäste aus Pamiers in Crailsheim sind, sei es für die Schüler ein schönes Erlebnis, in einer internationalen Gruppe durch die Stadt zu laufen.

Die Mitglieder der Pamiers-­Gruppe sind allesamt landestypisch verkleidet. Die Farben Blau, Weiß und Rot dominieren, vereinzelt gibt es Baskenmützen und Spitzenhauben. Die Schüler schwenken kleine Papierfähnchen, die sie mit Freundschaftsmotiven bemalt haben.

Austausch seit 1966

Das Albert-Schweitzer-Gymnasium unterhält seit 1966 einen Schüleraustausch mit Pamiers. „Wir pflegen diesen Austausch sehr“, erklärt Lehrerin Tanya Simon. „Siebtklässler dürfen erstmals französische Gastschüler aufnehmen, ab Klasse 8 dürfen ASG-Schüler nach Pamiers fahren.“ Ab Klasse 6 wird am ASG Französisch unterrichtet. Manche Teilnehmer der Schülergruppe haben erst wenige Stunden Französischunterricht genossen. Simon: „Ich finde es schön, wenn unsere Französischklassen am Festzug teilnehmen, weil ihnen dadurch auch vermittelt wird, welche Bedeutung die Partnerschaft hat und welch große Geschichte dahintersteckt.“