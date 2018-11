90. Geburtstag Zwischen Liebe zur Natur und Großstadtgeflüster

Crailsheim / Johannes Ihle

Frieda Hildegard Grüb aus Crailsheim feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Die Aufregung ist groß, ein wichtiger Tag im Leben von Frieda Hildegard Grüb steht an: Die gebürtige Tiefenbacherin wird heute 90 Jahre alt – 90 Jahre, in denen sie viel erlebt hat. Grüb, die von allen Hildegard genannt wird, ist in Tiefenbach aufgewachsen und ging dort auch zur Schule.

Nach der Schulzeit arbeitete sie auf dem elterlichen Hof, den später ihr jüngerer Bruder übernahm, in der Landwirtschaft mit. Nachdem der Bruder den Hof verkauft hatte, arbeitete sie beim Bekleidungswerk Hohenstein in Crailsheim, bis sie in Rente ging.

Das ländliche Leben in Tiefenbach hat ihr immer gefallen. „Ich bin sehr gerne in der Natur“, sagt die Jubilarin. Eine Blumensorte hat es ihr dabei besonders angetan: „Wenn Sonnenblumen blühen, freue ich mich umso mehr.“

Weihnachten bei Verwandten

Und wollte sie mal raus aus dem Landleben und rein ins Großstadtgefühl, ist sie mit dem Zug zu ihrer Schwester Elfriede nach Stuttgart gefahren und hat die Verwandtschaft besucht. Da sie nie verheiratet war und auch keine Kinder hat, war sie an Festtagen wie Weihnachten oder Ostern oft bei ihren Lieben in der Großstadt. „Ich war immer gern in Stuttgart“, sagt Grüb. „Aber ich war auch immer wieder froh, wenn ich wieder zu Hause auf dem Land war.“

Heute ist es deutlich ruhiger im Leben von Hildegard Grüb. Die Jubilarin lebt seit rund viereinhalb Jahren im Wolfgangstift auf dem Roten Buck in Crailsheim. „Ich bin hier zufrieden“, sagt Grüb. Ihren Geburtstag hat die 90-Jährige immer gern gefeiert. Ihren heutigen Ehrentag begeht sie in kleinem Rahmen mit ihren Mitbewohnern bei Kaffee und Kuchen.