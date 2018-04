Erste Hilfe Zuwachs bei den Sanitätern

Crailsheim / swp

Die Zahlen sind erschreckend: Laut einer Umfrage der Johanniter wissen vier von fünf Deutschen nicht, wie man eine Wiederbelebung durchführt. Das ist kein Wunder: Bei vielen liegt der letzte Erste-Hilfe-Kurs mehrere Jahre zurück. Der Schulsanitätsdienst der Kaufmännischen Schule Crailsheim veranstaltete aus diesem Grund zum wiederholten Mal den „Tag der Wiederbelebung“, bei dem Schüler und Lehrer Einblicke rund ums Thema „Erste Hilfe“ bekommen sollten.

Klassenweise konnten sich die Schüler an verschiedenen Stationen informieren und selbst ausprobieren, wie man im Ernstfall reagieren sollte. Spielerisch wurden den Schülern zum Beispiel Fragen gestellt oder Situationen erklärt, in denen es wichtig ist, schnell zu handeln.

Viele Fragen geklärt

Wie reagiere ich bei einem Herzstillstand? Wie führe ich eine richtige Herzdruckmassage durch? Was muss ich bei der Beatmung beachten, welche Schutzvorkehrungen muss ich als Hilfeleistender beachten? Fragen, die am Tag der Wiederbelebung geklärt wurden. Die Schüler des Schulsanitätsdienstes waren eifrig dabei, anderen Schülern ihr Wissen weiterzugeben. „Ich bin seit Anfang an beim Schulsanitätsdienst dabei, und mir macht es Spaß, anderen zu helfen“, sagt Sahra Dompson, Schülerin des Wirtschaftsgymnasiums.

Aus einer Erste-Hilfe-AG hat sich an der Kaufmännischen Schule ein Schulsanitätsdienst entwickelt, der von Jahr zu Jahr Zuwachs an neuen Schülern bekommt. Jeder hat täglich seine Aufgaben, so auch am Tag der Wiederbelebung.