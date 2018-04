Landesgartenschau Zusammenstehen für das große Ziel

Bad Mergentheim / pm

Jetzt gilt’s: Morgen kommt die Bewertungskommission für die Landesgartenschau in die Kurstadt – die Bürger spielen an diesem Tag eine bedeutende Rolle.

„Da die Landesgartenschau eine einmalige Chance für die städtebauliche Entwicklung Bad Mergentheims darstellt, ist dieser Tag von größter Bedeutung für uns. Und wir brauchen Ihre Mithilfe“, wirbt der OB um die aktive Unterstützung der Bürger. Ab 14 Uhr sollte jeder, der seinen Rückhalt für die Landesgartenschau zum Ausdruck bringen möchte, auf die Gewerbebrache des ehemaligen Sägewerks kommen. Dort ist der Schwerpunkt des Kommissionsbesuchs.

Dabei gibt es auf dem Gelände eine Reihe von Präsentationen, Aktionen und Überraschungen. So stellt eine Open-Air-Ausstellung die Bürger-Ideen und die Laga-Konzeption vor. Dazu kann man auf einer großen LED-Wand und über sogenannte „Virtual-­Reality-Brillen“ das Ketterberg-­Panorama als Zukunftsprojektion mit Blick auf zentrale Punkte des Stadtumbaus erleben.

Auf dem Gelände der Gewerbe-Brache wird natürlich auch die Vision eines dort geplanten Wohngebietes verdeutlicht: nachhaltig, urban und zentrumsnah. Das Programm vor Ort wird moderiert von Thorsten Kalmutzke. Die Bürger sind ab 14 Uhr willkommen. Zum Parken ist an diesem Tag das Parkhaus Bahnhof ab 13 Uhr kostenlos geöffnet, zudem kann der Parkplatz des ehemaligen „Mix-Marktes“ in der Max-Eyth-Straße genutzt werden. Mit der Bewertungskommission auf der Gewerbebrache wird gegen 14.40 Uhr gerechnet.

Zuvor wird die Kommission bereits von OB Udo Glatthaar, Stadtbaudirektor Bernd Straub und dem federführenden Planer Johann Senner über einen kleinen Rundweg vom Bahnhof zum geplanten Stadtstrand-Areal an der Tauber geführt worden sein. Dort stellt der Jugendgemeinderat das von ihm initiierte Projekt „Tauber-Stadtstrand“ vor.

Nur zweieinhalb Stunden Zeit

Fachlich werden hier vor allem die Themen rund um das Gewässermanagement in den Fokus gerückt. „Wir brauchen diese beiden Formen der Ansprache, um sowohl fachlich mit unserer Konzeption als auch emotional mit unserer Motivation zu überzeugen“, so Oberbürgermeister Glatthaar in der Presseerklärung über den Hintergrund des Programms. „In nur zweieinhalb Stunden muss es uns gelingen, dass wir den Handlungsbedarf, unsere guten Ideen und den Charme der ,Blühenden Quellen’ vermitteln.“ Dabei sei er zuversichtlich: „Wir gehen mit mehr als 500 Bürger-Ideen in die entscheidende Phase der Bewerbung.“

Am Besuchs-Tag werden Fürsprecher wie Landrat Reinhard Frank vor Ort sein und der Stadt den Rücken stärken – damit nach 38 Jahren Gartenschau-Geschichte solch ein Entwicklungsprogramm auch mal im Main-Tauber-Kreis umgesetzt wird.

Gegen 16 Uhr wird die Kommission auf dem ehemaligen Sägewerks-Gelände verabschiedet. Um 17 Uhr endet dort das Programm für die Bürger. Die Veranstaltung läuft auch bei schlechtem Wetter. In diesem Fall dienen die großen ehemaligen Hallen als Ausweichfläche.