Schule Zum Teil sogar schon alte Bekannte

Crailsheim / swp

Neben den neuen Fünftklässlern des Albert- Schweit­zer-Gymnasiums (ASG) haben auch drei neue Lehrerinnen und ein Lehrer ihr erstes Schuljahr am hiesigen Gymnasium begonnen. Darüber freuen sich Kollegium, Schulleitung und natürlich die Schüler.

Unter den neuen Lehrkräften hat Simone Buchwald wohl den weitesten Weg hinter sich, um ans ASG zu kommen: In den letzten fünf Jahren unterrichtete sie an der deutschen Schule in Jakarta, davor war sie nach dem Referendariat in Freiburg sieben Jahre in Schwäbisch Hall am Gymnasium bei St. Michael tätig. Biologie, Sport, Englisch und Gesundheitserziehung unterrichtet sie nun in Crailsheim, wobei es ihr besondere Freude bereitet, die „Kinder fürs Lernen zu begeistern“.

Mit Julian Kirchherr kam ein Lehrer ans Gymnasium, der dort selbst sein Abitur abgelegt hat. Das Studium der Fächer Deutsch, Sport und Gemeinschaftskunde absolvierte er in Würzburg. Nach dem Referendariat in Gerabronn und fünf Jahren am Parler-Gymnasium in Schwäbisch Gmünd kommt er nun an „seine Schule“ zurück. Es gefällt ihm, Kontakt mit Schülern zu haben. Um deren Wohlergehen auch weiter sicherzustellen, wird er künftig die neue Sanitäts-AG leiten. Sie soll den jungen Leuten Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen und passt damit auch hervorragend zu dem im Leitbild der Schule verankerten Ziel eines fairen und verantwortlichen Umgangs miteinander.

Zusätzliches Engagement

Melanie Ludwig ist ebenfalls in Crailsheim aufgewachsen. Sie hat das Albert-Schweitzer-Gymnasium schon als Schülerin besucht und dort 2011 ihr Abitur gemacht. Von 2011 bis 2016 studierte sie in Heidelberg an der Ruprecht- Karls-Universität die Fächer Chemie und Mathe für das Lehramt an Gymnasien. Ihr Referendariat am ASG beendete sie erfolgreich im Sommer. Nun freut sie sich darauf, weiter in ihrer Heimat Schüler für ihre Fächer begeistern zu können. Mit der Übernahme des Jahresberichts des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, der nun wieder in einer Arbeitsgemeinschaft für Schüler entwickelt und erarbeitet werden soll, engagiert sie sich über den Unterricht hinaus für die Schulgemeinschaft, die ihr sehr am Herzen liegt.

Sandra Schiele legte das Abitur am Abendgymnasium Ostwürttemberg in Aalen ab. Zuvor hatte sie bereits eine Ausbildung zur Fachangestellten für Bürokommunikation absolviert. An der Uni Ulm studierte sie Biologie und Mathematik. Sie war schon immer an Naturwissenschaften interessiert und möchte die Begeisterung für ihre Fächer gern weitergeben. Nach Abschluss ihres Referendariats, das auch sie am Albert-Schweitzer-Gymnasium gemacht hat, freuen sich nun Schüler wie auch das Kollegium, dass sie der Schule erhalten bleibt.

„Passen ins Kollegium“

Auch Schulleiter Günter Koch freut sich über das neue Quartett an der Schule: „Die neuen Lehrkräfte haben in ihren ersten Wochen alle schon gezeigt, dass sie prima ins Kollegium und in unsere Schule passen. Es ist schön zu sehen, dass sie sich schon in so vielfältiger Weise im Sinne der Schulgemeinschaft des Albert-Schweitzer-Gymnasiums engagieren, obwohl sie hier an der Schule erst richtig angefangen haben. Unsere Schülerinnen und Schüler können von den neuen zusätzlichen Angeboten sicher profitieren.“