Tiere, die momentan im Crailsheimer oder Haller Tierheim leben, stellen wir regelmäßig online vor - in unserer Rubrik „Zuhause gesucht“.

Diese Woche geht es um eine streichelbare Katze, einen ängstlichen Terrier und ein freiheitsliebendes Kaninchen. Sollten wir euer Interesse geweckt haben, wendet euch bitte an das Tierheim Crailsheim (siehe Infokasten unten).

Sammy geboren: 2008, männlich

Sammy ist ein ruhiger Kater der sich im Moment noch gerne im Tierheim versteckt. Er lässt sich aber sehr gerne streicheln. Sammy möchte später Freigang haben.

Prinz Schnauzer - Terrier - Mischling *2012, männlich Prinz ist ein ängstlicher und unsicherer Hund, der erst wenn er seinen neuen Besitzern vertraut, sehr verspielt und verschmust ist. Prinz hat ein gutes Grundgehorsam, aber einen Schutztrieb, darum sollten die Besitzer hundeerfahren sein. Kinder in seinem neuen Zuhause sollten mindestens im Schulalter sein.

Flecki geboren: April 2018 männlich

Flecki ist ein Löwenköpfchen das in Innenhaltung lebt. Das hübsche Kaninchen fühlt sich im Tierheim überhaupt nicht wohl, was er auch ganz deutlich zeigt. Deshalb sucht das Tierheim ganz dringend ein Zuhause für Flecki in dem er viel Auslauf und eine Partnerin hat.

