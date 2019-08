Themen in diesem Artikel Crailsheim

Tiere, die momentan im Crailsheimer Tierheim leben, stellen wir regelmäßig online vor - in unserer Rubrik „Zuhause gesucht“.

Dieses Mal handelt es sich um Meerschweinchen und zwei Fundkatzen. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich bitte an das Tierheim Crailsheim (siehe Infokasten).

Zwei Meerschweinchen warten im Tierheim.

Zwei männliche Meerschweinchen wurden am 1. August in Gerabronn in der Goethestraße gefunden – in einer Schachtel mit der Aufschrift „zu verschenken“. Den Meerschweinchen geht es gut. Wer Hinweise geben kann, gerne auch anonym, sollte sich im Tierheim melden.

Dieses Kätzchen wurde in Weipertshofen gefunden.

Eine weibliche Katze wurde am 2. August in Weipertshofen gefunden. Sie ist in einem sehr guten Zustand.

Und diese Katze im Kreßberger Ortsteil Waldtann.

Eine weitere Katze wurde am 31. Juli in Waldtann am Rathaus in der unteren Hirtenstraße aufgegriffen. Sie ist sehr verschnupft und wartet in der Quarantäne auf ihren Besitzer.